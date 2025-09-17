ARÉNA
2025. szeptember 17. szerda
A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2024. október 28-án. A Magyarország meg tudja csinálni címet viselő konzultáción a kormány tizenegy kérdésben kéri ki az emberek véleményét.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket

Infostart / MTI

Indul a nemzeti konzultációs ívek nyomtatása, az ívek postázása pedig október elején kezdődik – mondta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.

A Kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, hogy várhatóan öt kérdés lesz a kérdőíveken.

Hidvéghi Balázs elmondta: azért szerveznek konzultációt az adókról, mert „Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban meg is emelje az adókat”.

„És ami még durvább, ezeket az adóemelési terveket el akarják titkolni a magyar emberek elől” – tette hozzá. Megjegyezte: ez a napnál világosabban kiderült abból a felvételből, ahol „Magyar Péter embere, Tarr Zoltán elmondta, hogy ezekről a dolgokról most nem szabad beszélniük, de majd a választások után mindent lehet”. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: „a tét óriási, és ez mindenkit érint”.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a konzultációs ívek postázása október elején indul.

Kiemelte: a kormány továbbra is elkötelezett az alacsony adók mellett.

„Mi meg akarjuk tartani az Európában rekordalacsony személyi jövedelemadót, mi továbbra is fenn akarjuk tartani a családi adókedvezményeket, az alacsony társasági adót és a rezsicsökkentést. Mindez veszélybe kerül akkor, ha a magyar ellenzék, brüsszeli nyomásra, végrehajtja az adóemeléseket” – fogalmazott.

Hozzátette: „Ne engedjük, hogy így legyen! Ne engedjük, hogy átverjenek! Ne engedjük, hogy a pénzünket az ukrán háború finanszírozására költsék!”

„Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen” – mondta Hidvéghi Balázs.

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatti kiegészítő nyugdíjemelésről. A honvédelmi miniszter testőre saját magát találta el, úgy sérült meg, de szó esett az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket

Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

