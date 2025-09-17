Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok - Kormányinfó percről percre

2025.09.17. 16:16 Beruházások Vitályos Eszter: 10,2 milliárd értékben zárultak le beruházások. Uszoda Szekszárdon parkolóval, Zsombón felújították a csapadékvíz-elvezető rendszert. Mátranovákon közösségi tereket adtak át. Új művház Nagycserkeszen. Debrecenben belterületi utakat fejlesztettek. Új út Lad és Hencse között. Beruházás történt még Kaposvár, Dunabogdány, Visegrád és Kiskunhalas területén, illetve térségében.

2025.09.17. 16:15 Otthon Start Gulyás Gergely: átfogó adataink egy hónap elteltével lesznek, október elején. Napi ezer ember volt, aki a bankoknál otthon startos hiteligénylést nyújtott be, most már több mint 10 ezer hiteligénylés van a bankoknál. A fiatalok tulajdonosokká akarnak válni. Kedvező a hitellehetőség azoknak, akik eddig nem álmodhattak saját lakásról. Az érdeklődés országos szintű, az egész országban jelent segítséget, kisebb városokban is óriási az érdeklődés a program iránt. Biztatunk mindenkit, hogy éljen a kedvező lehetőséggel. Idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg, ez több 10 ezerre is felfuthat 6 hónap alatt, ez a gazdasági növekedéshez is hozzájárul. Azok is jól járnak tehát, akik nem veszik fel.

2025.09.17. 16:11 Nemzeti konzultáció Gulyás Gergely: fontos kérdés, hogy milyen adórendszerben fogunk élni. A családi adózásnak maradnia kell, az anyák adómentességének szintén, a 25 éven aluliaknak ugyanígy, a 4 gyermekes anyáknak pedig már évek óta. Ezzel ellentétes vélemények és elvárások is vannak. Ezen kívül is vannak ügyek, amelyek a lakosság válaszára várnak. Brüsszel elvárja, hogy a jelenlegi adórendszert számoljuk fel, ez a közéleti vita most kiemelt fontosságú. A közteherviselés kérdése valóban minden embernek fontos. 2010-hez képest 1 millió 50 ezerrel dolgoznak többen. Elfogadhatatlan az a vélemény, hogy most ne beszéljünk semmiről, a választás után mindent lehet.

2025.09.17. 16:09 Kiegészítő nyugdíjemelés várható mértéke Gulyás Gergely: speciális szabályok vannak, a végleges mértéket és összeget most tudtuk meghatározni. A nyugdíjas-infláció alapján 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár visszamenőleg, 51 155 forintot fizet ki a kormány. Egy részét novemberben, egy részét decemberben folyósítják. A pénz a költségvetésben rendlkezésre áll.