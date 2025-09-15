ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.49
usd:
333.01
bux:
101199.84
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Egy nő sétál a viharos szélben a Bakonyban lévő Kab-hegyen. Magyarország felett hidegfront vonul át, viharos erejű szél kíséretében. A Kab-hegyen rekorderősségű, óránként 172 kilométeres szelet mértek.
Nyitókép: MTI/Nagy Lajos

30 fok is lesz a héten, de előtte cudar időre számítson

Infostart / MTI

A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet, de a hét második felében csökken a csapadék esélye és ismét melegedés kezdődik, a hét végén már jellemzően derült idő várható 30 Celsius-fok körüli csúcsértékekkel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a pára és köd feloszlása után a nap nagy részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Az északkeleti tájakon délelőtt egy-egy zápor nem kizárt, másutt nem valószínű csapadék. A délnyugatira forduló szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 20 és 26 fok között valószínű.

Kedden északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, így erősen megnövekszik a felhőzet, és összességében több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsérték 18 és 28 fok között valószínű; az északnyugati országrészben lesz hűvösebb, a délkeleti határ mentén melegebb.

Szerdán általában felhőátvonulásokra kell számítani, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég. Helyenként gyenge zápor előfordulhat. Nagyobb területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések az északnyugati szelet. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul - az Északi-középhegység északi oldalán hidegebb lesz -, míg délután 19-24 fok valószínű.

Csütörtökön változóan, napközben időszakosan erősen felhős idő várható, északnyugaton, északon néhol gyenge eső előfordulhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé élénk, erős lehet. A minimum többnyire 9-16, a maximum 20-27 fok között valószínű.

Pénteken a hajnali ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlása után túlnyomóan napos időre lehet készülni, de északkeleten több gomolyfelhő képződik, és ott egy-egy gyenge zápor nem kizárt. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10-16, délután 23-29 fok várható.

Szombaton a hajnali ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég. A déli szél megélénkülhet. A minimum-hőmérséklet 10 és 17, a maximum-hőmérséklet 24 és 29 fok között alakulhat.

Vasárnap a hajnali ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlása után túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, de északnyugaton lehetnek felhősebb tájak is. Csapadék nem valószínű, a déli, délkeleti szél megélénkül. A minimum-hőmérséklet 12 és 18, a maximum-hőmérséklet

26 és 31 fok

között lesz.

Kezdőlap    Belföld    30 fok is lesz a héten, de előtte cudar időre számítson

időjárás

előrejelzés

hőmérséklet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss László elmondja az igazat a különleges csillagközi üstökösről, amelyet űrhajónak is néznek

Kiss László elmondja az igazat a különleges csillagközi üstökösről, amelyet űrhajónak is néznek

A július elején felfedezett 3I/Atlas a Naprendszeren kívülről érkezett, ezért kezdték el terjeszteni róla, hogy idegenek űrhajója. A Széchenyi- és Prima Primissima-díjas csillagász azonban határozottan cáfolta ezeket a feltételezéseket. Arról is beszélt az InfoRádióban, hogy az objektum decemberben kerül a legközelelebb a Földhöz, akkor távcsővel is megfigyelhető lesz.
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hármas csapás leselkedik a magyarokra: egyszerre több kórokozó is fenyeget az iskolakezdéssel

Hármas csapás leselkedik a magyarokra: egyszerre több kórokozó is fenyeget az iskolakezdéssel

A szeptemberi iskolakezdéssel és a gyerekek nagy közösségekbe történő visszatérésével egyszerre indulhatnak terjedésnek a nátha, a koronavírus és az influenzaszerű megbetegedések. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ráadásul arra számít, hogy a következő pár hétben nőhet a covidos esetek száma - számol be az RTL Híradó.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen

Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen

Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Adolescence star becomes youngest ever male winner of an acting Emmy

Adolescence star becomes youngest ever male winner of an acting Emmy

Owen Cooper, 15, makes history as Severance, The Pitt and The Studio also win at the 77th Primetime Emmy Awards.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 04:00
Hétfőtől szerdáig nagy leállások lesznek a Telekomnál
2025. szeptember 15. 03:33
Nagyon készül a MÁV a hétfőtől kezdődő közlekedési káoszra
×
×
×
×