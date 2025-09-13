ARÉNA
2025. szeptember 13. szombat Kornél
Harcosok Klubja
Nyitókép: Hacosok Klubja /Facebook

Edzőtábort tart a Harcosok Klubja

Infostart

Jövő héten a Digitális Polgári Köröknek lesz összevonás.

Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubjának tagjai számára tartanak "edzőtábort" és mintegy 800 résztvevőt várnak. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közölte, óriási volt a túljelentkezés az első ilyen jellegű találkozóra, és a későbbiekben is tartanak majd ilyen összejöveteleket.

Az edzőtáborról Orbán Viktort is posztolt egy videót.

Menczer Tamás szerint az elmúlt napok történései a lehető legjobban megmutatták, hogy jelmondatuk, a "Harcolunk az igazságért, harcolj a hazugság ellen" mennyire igaz és mekkora szükség van rá.

Menczer Tamás úgy fogalmazott, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza átveri az embereket és hazudnak, valamint azt, hogy mik a Tisza valódi szándékai. Hozzátette, emiatt is indítanak szórólapkampányt az elkövetkezendő időben.

Azt állította, hogy a Tisza párt 22 és 33 százalékra akarja emelni a jelenleg 15 százalékos szja-t és "már bruttó 400 ezer forintos havi fizetés fölött mindenkit súlyosan megadóztatnának. Ezt a Tisza elnöke és gazdasági szakértője is cáfolta, és az átlagbér összegéig adócsökkentést ígértek.

Menczer Tamás a sajtótájékoztatón azt mondta, úton Sátoraljaújhely felé egy benzinkúton tőle is megkérdezte egy férfi, hogy "él még"? Szerinte őt ugyanúgy fenyegették meg szombaton, ahogyan Lázár Jánost pénteken, amikor egy Márki-Zay Péter által szervezett rendezvényen egyenlőségjelet tettek Lázár és a héten meggyilkolt amerikai konzervatív influenszer, Charlie Kirk közé.

A szóvivő ezt a fajta magatartást elfogadhatatlannak nevezte, és azt mondta, hogy a Fidesz-KDNP politikusai egyöntetűen elítélik az erőszakot, az arra való felhívást és annak bagatellizálását is. Ezt várják el a politikai ellenfeleiktől is. "A politika egy verseny, egy küzdelem, ha úgy tetszik, egy harc, de egy politikai harc. Sokan vívjuk, én is, de soha sem jutott az eszembe, hogy a politikai ellenfelem halálát kívánnám" - fogalmazott Menczer Tamás.

Magyar Péter ugyanakkor Orbán Viktortól vár bocsánatkérést, mert egy tévéműsorban ellenzékinek véleményformálók haláláról beszéltek. A Tisza párt elnöke szerint naponta viccelnek ellenzékiek halálával Orbán Viktor digitális harcosai.

