Ment az okoškodás az M0-son, majdnem halál lett belőle – videó

Nem mindennapi felvételt kaptunk az M0-ás autóútról, ahol egy hajszálon múlt egy frontális baleset – írja a Budapesti Autósok.

A felvételen az látszik, amint szeptember 5-én reggel, 7.35 körül egy Škoda sofőrje hirtelen kitérő manőverrel áttért a szembe sávba. Azonban pont abban a pillanatban egy teherautó érkezett szemből, aminek vezetője szinte súrolta a szalagkorlátot, hogy elkerülje az ütközést.

Az is jól látszik a videón, hogy a škodás nem vette figyelembe a sebességkorlátozást, és csak az utolsó pillanatban vette észre maga előtt a feltorlódott kocsisort.

Mint írják, a tanulság egyértelmű: a figyelmetlenség és a szabályok semmibe vétele pillanatok alatt életveszélyes helyzeteket teremthet az utakon.