Legyőzhetetlen a Balaton

2025 augusztusában közel 2,8 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 5,2 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A vendégéjszakák száma elérte a 7,3 milliót, ami új csúcs az év ezen hónapjában. Augusztusban is a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 2,3 millió vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, miközben a térség közel 12 százalékkal több külföldi turistát vonzott idén, mint tavaly ilyenkor – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A tárca kommentárjában hozzátette: a kormány azon dolgozik, hogy minél több magyar család tudjon kikapcsolódni, miközben Magyarország a nemzetközi utazók számára is egyre vonzóbb turisztikai desztinációvá válik. Ezért a kormány kiemelten támogatja a turisztikai szektor szereplőit, hozzájárulva a hazai turizmus teljesítményének folyamatos növekedéséhez.

A hazai szálláshelyeken augusztusban a belföldi vendégek száma közel 1,5 millió volt, ami a tavalyihoz képest 1 százalékos növekedést jelent. Külföldről 1,3 millió vendég érkezett hazánkba, számuk 10 százalékkal múlta felül a tavaly augusztusit.

Az év nyolcadik hónapjában összesen 7,3 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, 3,1 százalékkal többet, mint 2024 augusztusában. A hazai vendégek közel 4 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken, a külföldi vendégek által eltöltött mintegy 3,4 millió vendégéjszaka pedig 8,4 százalékkal haladta meg a tavaly augusztusi értéket – részletezte az NGM.

Augusztusban az ország teljes szálláshely-forgalmának 74,3 százalékát, 5,4 millió éjszakát vidéken regisztrálták, ez 1,2 százalékkal több a tavaly augusztusi eredménynél. Augusztusban is a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 2,3 millió vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, miközben a térség közel 12 százalékkal több külföldi turistát vonzott idén, mint tavaly ilyenkor.

A szálláshelyek országszerte 161 milliárd forint bevételt könyvelhettek el augusztusban, 13,5 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. A vendéglátóhelyeken összesen 241 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 augusztusában, ami 8,9 százalékos növekedést jelent az előző év nyolcadik hónapjához képest.