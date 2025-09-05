ARÉNA
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
Nyitókép: HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Vasas Gábor: még nem ért véget az árvaszúnyograjzás, sőt lehet, most jön a neheze a Balatonnál

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Már harminc-negyven évvel ezelőtt is ismert volt a jelenség idehaza, de az időjárási körülmények miatt idén fokozottabban érvényesült a rajzás, ami szokatlan módon a Balaton keleti medencéjét is jelentősebb mértékben érintette – mondta Vasas Gábor, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az árvaszúnyogok jelenlétéhez már hozzászokhattak a Balaton könyékén élők vagy nyaralók, az idei invázió azonban sosem látott mértéket öltött a helyiek szerint. Számos olyan képet, videófelvételt lehet látni a közösségi oldalakon, melyeken az látszik, hogy felhőkben lepik el a tópartot a szárnyas rovarok. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet már tavaly ősszel jelezte, hogy az üledékekben rekordmennyiségű lárvát találtak, amire a kilencvenes évek közepe óta nem volt példa. A jelenség tehát nem új keletű, az idei rajzást az elmúlt harminc év legnagyobb inváziójának minősítették.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója elmondta: tavaly nyár végén arra lettek figyelmesek, hogy a Balaton keleti medencéje az időszakhoz és a korábbi évekhez képest jóval algásabb. Emellett még az időjárási viszonyok is kedveztek annak, hogy az akkor mérsékelt, közepes szintű árvaszúnyograjzás során meglóduljon a szaporulat, így jelentős mennyiségű petét raktak le a rovarok.

Vasas Gábor hozzátette: 2024 őszétől egészen idén tavaszig többször is figyelmeztetett a kutatóintézetük arra, hogy rég nem látott árvaszúnyograjzás várható a Balatonon. Kiemelte, hogy a keleti medencében eddig nem volt jellemző a jelenség, újdonságként hatott ebben az évben. A Balaton nyugati medencéjében viszont nem okozott meglepetést, mert a fokozottabb algásodás miatt nagyon sokszor lehet látni árvaszúnyogokat.

„Ami idén volt tapasztalható a keleti medence területén, illetve a part menti részeken, az az árvaszúnyograjzás szempontjából kimagasló volt”

– fogalmazott az MTA doktora.

Felidézte, hogy már harminc-negyven évvel ezelőtt is ismert volt a jelenség idehaza, de az említett körülmények miatt idén fokozottabban érvényesült a rajzás. Nemcsak azért, mert a keleti medencében is nagy felhőkben jelentek meg az árvaszúnyogok, hanem azért is, mert az időjárási viszonyok késleltették a rajzást, ami így szakaszossá vált, és tulajdonképpen egész nyáron zajlott. Vasas Gábor egy nagyon ritka jelenségre is felhívta a figyelmet, ugyanis nem megszokott, hogy az első és a második generáció rajzása összeér, márpedig idén ez történt a Balatonnál, aminek folyamatos rajzás lett az eredménye.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet korábban azt prognosztizálta, hogy a rajzás elsősorban a keleti medence településeit, területeit fogja érinteni, amit arra alapoztak a kutatók, hogy a rajzó árvaszúnyogok napnyugta után jellemzően a különböző fények irányába vonulnak, leginkább a nagyvárosok felé. Idén azonban a vártnál és megszokottnál fokozottabb volt a folyamatos északi áramlat, ami nem is feltétlenül csak erős szél formájában jelentkezett napnyugta után a keleti medence területein, és ennek következtében

leginkább a déli part, Siófok felé sodorta az árvaszúnyogtömeget a légáramlás.

Vasas Gábor eloszlatta azt a közkeletű tévedést, amely szerint az árvaszúnyogok jól tudnak repülni. Mint mondta, ez egyáltalán nem igaz, amikor kifejlődnek, más dolguk sincs a hím és nőstény egyedeknek, minthogy szaporodjanak. Mivel nem tudnak jól repülni, az említett áramlatok könnyen elsodorják őket, és igazából ilyenkor csak az erős fényt keresik. Ez az oka annak, hogy az idei nyáron ennyire sok árvaszúnyog volt látható Siófokon is, ahová tömegesen vonultak.

Fotó: HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
Fotó: HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

A biológus elmondta: erre az évre még nem ért véget az árvaszúnyograjzás a Balatonnál, sőt lehet, hogy még csak most jön majd a neheze. Sok olyan körülmény van, ami befolyásolja a folyamatot. Emlékeztetett, hogy már tavasszal is azt jelezték előre, hogy ha nagyon korai felmelegedés lesz, akkor elképzelhető, hogy túl leszünk kora nyáron az árvaszúnyograjzáson. Ez azonban nem így történt, a május az elmúlt években kifejezetten hűvös volt Magyarországon. Egy kicsit később köszöntött be az az időszak, amikor tartósan 16-20 Celsius-fok volt, és ez az a hőmérsékleti tartomány, ami már kedvez a rajzásnak.

Ősszel, az indián nyár után újra visszaesik 20 Celsius-fok alá a hőmérséklet, amikor már nem lesznek kedvezők a körülmények a rajzáshoz. Ezzel együtt a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója arra számít, hogy még egy ideig velünk lesznek az árvaszúnyogok, ugyanis van utánpótlás, peték és lárvák a mostani időszakban is találhatók az üledékekben, így „teoretikusan előfordulhat, hogy erősebb felmelegedés során akár még egy kicsit fokozódhat is az árvaszúnyograjzás” a következő napokban, hetekben.

A Vasas Gáborral készült teljes beszélgetést péntek este hat óra után hallgathatják meg az InfoRádió Aréna című műsorában.

