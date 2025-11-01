ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 1. szombat
A drónnal készült felvételen kilátszik a Balaton medre Balatonfenyvesen az alacsony vízállás miatt 2025. október 21-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Nem a Balaton kilátszó feneke miatt kell aggódni

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A tó természetes működésének része az alacsony vízállás, és bár az előbukkanó szárazulatok sokakban aggodalmat keltenek, a gyenge szezonért sokkal inkább a többszöri árvaszúnyoginvázió, a kaotikus tömegközlekedés és a korábbinál hűvösebb időjárás okolható.

A Balaton átlagos vízállása alig egy hete alig 64 centiméter volt, jelenleg 67. Tavaly és tavalyelőtt ilyenkor 92-93, 2022-ben 70, 2021-ben 86, öt éve 98 centin állt a mérce, míg az évezred legalacsonyabb vízállását, 23 centit 2003 októberének közepén mérték. Ettől most még 40 centi választja el a Balatont, ráadásul az ősz második felében jellemzően megérkező esőzések jelentősen kompenzálni tudják a vízhiányt.

Ezek után nem meglepő, hogy a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói szerint nincs ok aggodalomra. Korábbi Facebook-posztjukban el is magyarázták, hogy a Balaton vízszintjének ingadozása természetes folyamat, a jelenlegi érték nem veszélyezteti sem a tó élővilágát, sem a vízminőséget, a jelenleg tapasztalható alacsony vízszint nem a tó kiszáradását jelzi, hanem a Balaton természetes működésének része. Erről bővebben itt írtunk.

Balatonboglár, 2025. október 21. A drónnal készült felvételen kilátszik a Balaton medre Balatonbogláron az alacsony vízállás miatt 2025. október 21-én. MTI/Vasvári Tamás
Balatonboglár, 2025. október 21. A drónnal készült felvételen kilátszik a Balaton medre Balatonbogláron az alacsony vízállás miatt 2025. október 21-én. MTI/Vasvári Tamás

Persze a tóparti önkormányzatoknak inkább a társadalmi elvárások fontosak, főleg az idei nyári szezon után, amely – bár hivatalos adatok még nincsenek, hiszen a vállalkozók csak később fizetik be a helyi adókat – gyengébbnek bizonyult, mint az előző években, többek között a többszöri árvaszúnyoginvázió, a kaotikus tömegközlekedés és a korábbinál hűvösebb időjárás miatt – írja a Népszava.

„Természetesen figyeljük a híreket, de a Balaton vízállásának kérdése az önkormányzaton túlmutató, szakmai feladat” – mondta a lapnak Balog Mátyás balatonmáriafürdői polgármester. „Tapasztalataink szerint 8-10 évente ciklikusan megismétlődik az alacsonyabb vízszint, így nem érdemes pánikolni, a természet eddig is megoldotta a problémát, reménykedünk benne, ezúttal is így lesz majd. Ha pedig emberi beavatkozás szükséges, az sem a települések feladata, ott a vízügy, a limnológiai intézet, a szakemberek bizonyosan lépni fognak.”

Balog Mátyás hozzátette, egyelőre a helyi vállalkozók sem aggódnak, az ősz amúgy sem alkalmas a fürdésre, vagyis az ilyenkor érkező vendégeket nem zavarja az alacsonyabb vízszint, jövő nyárig pedig visszatelhet a tó.

„Nyilván szóba kerül, hogy jelenleg kevesebb a víz a tóban, de a helyi vállalkozók közül még senki sem keresett meg emiatt, vagyis nincs pánikhangulat a jövő nyár miatt” – magyarázta Csákovics Géza, Zamárdi polgármestere is, aki hozzátette, érdemes hinni a szakembereknek, hogy a tónak szüksége van vízszint-ingadozásra, s hogy az állandóan magas vízállás rossz az élővilágnak. „Sokkal nagyobb probléma a Balatonnál, hogy kevesebb a turista, aki nemcsak néhány napra érkezik, hanem hosszabb ideig marad.”

Ugyanezt tapasztalták Balatonföldváron is: Herényi Károly alpolgármester állította, a vízszint miatt a kikötők mellett nagyobb lett a mesterségesen kialakított plázsterület, s ezt kifejezetten élvezték a vendégek és a kikötőkben sem okoz gondot az alacsonyabb víz – olvasható egyebek mellett.

