Meglepetés érheti az autósokat két budapesti iskola környékén

Közleményük szerint szeptember 8. és 19. között a Gregor József Általános Iskolánál (XVII. kerület) hétköznapokon reggel 7.00 és 8.30 között lesz „iskolautca”, így ebben az időszakban megváltozik a forgalmi rend, az autós forgalmat korlátozzák a XII. utcában, hogy a gyerekek biztonságban érkezzenek az iskolába. A Heltai Gáspár Általános Iskolánál (XIV. kerület) szeptember 15. és 26. között két hétre állandó „iskolautcát” alakítanak ki a Padlizsán utcában. Ez azt jelenti, hogy a próbaidőszak alatt az autók nem hajthatnak be és ki az iskola bejáratánál lévő útszakaszra, parkolni ebben az időszakban nem lehetséges – írták.

A BKK kiemelte: mindkét helyszínen a projekt célja, hogy a próbaidőszak tapasztalatai alapján hosszú távon is fenntartható megoldás szülessen, amelyet a kerület, az iskola és a szülői közösség közösen támogat, illetve aktívan részt vesznek annak mindennapi fenntartásában is.

A társaság 2023-ban indította el a Sulizóna programot, amelynek célja, hogy a budapesti iskolák környezetében biztonságosabbá váljon a közlekedés, különösen a reggeli csúcsidőszakban. A program részeként most két helyszínen indul el az „iskolautcák” próbaidőszaka, amely során a gyerekek nyugodtabb, biztonságosabb és egészségesebb környezetben érkezhetnek az intézményekbe - emlékeztettek.

Mint írták, az „iskolautcák” – a nemzetközi gyakorlat és példák alapján – különböző formákban valósulhatnak meg: lehetnek állandóan lezárt, akár átalakított közterületek, vagy csak meghatározott időszakokra – például reggel vagy délután - forgalom elől elzárt útszakaszok, attól függően, hogy az adott utca milyen szerepet tölt be a közúthálózatban és milyen lehetőségek kínálkoznak a környezet biztonságosabbá tételére.