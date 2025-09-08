ARÉNA
Nyitókép: BKK

Meglepetés érheti az autósokat két budapesti iskola környékén

Infostart / MTI

Két fővárosi iskolánál, a XIV. és a XVII. kerületben rajtol a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által koordinált Iskolautca program, amelynek célja, hogy biztonságosabb legyen az intézmények közvetlen környezete – közölte a társaság.

Közleményük szerint szeptember 8. és 19. között a Gregor József Általános Iskolánál (XVII. kerület) hétköznapokon reggel 7.00 és 8.30 között lesz „iskolautca”, így ebben az időszakban megváltozik a forgalmi rend, az autós forgalmat korlátozzák a XII. utcában, hogy a gyerekek biztonságban érkezzenek az iskolába. A Heltai Gáspár Általános Iskolánál (XIV. kerület) szeptember 15. és 26. között két hétre állandó „iskolautcát” alakítanak ki a Padlizsán utcában. Ez azt jelenti, hogy a próbaidőszak alatt az autók nem hajthatnak be és ki az iskola bejáratánál lévő útszakaszra, parkolni ebben az időszakban nem lehetséges – írták.

A BKK kiemelte: mindkét helyszínen a projekt célja, hogy a próbaidőszak tapasztalatai alapján hosszú távon is fenntartható megoldás szülessen, amelyet a kerület, az iskola és a szülői közösség közösen támogat, illetve aktívan részt vesznek annak mindennapi fenntartásában is.

A társaság 2023-ban indította el a Sulizóna programot, amelynek célja, hogy a budapesti iskolák környezetében biztonságosabbá váljon a közlekedés, különösen a reggeli csúcsidőszakban. A program részeként most két helyszínen indul el az „iskolautcák” próbaidőszaka, amely során a gyerekek nyugodtabb, biztonságosabb és egészségesebb környezetben érkezhetnek az intézményekbe - emlékeztettek.

Mint írták, az „iskolautcák” – a nemzetközi gyakorlat és példák alapján – különböző formákban valósulhatnak meg: lehetnek állandóan lezárt, akár átalakított közterületek, vagy csak meghatározott időszakokra – például reggel vagy délután - forgalom elől elzárt útszakaszok, attól függően, hogy az adott utca milyen szerepet tölt be a közúthálózatban és milyen lehetőségek kínálkoznak a környezet biztonságosabbá tételére.

A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
