Nyitókép: Unsplash

Döbbenetes állatkínzás: több mint hatvan kutyát kellett kimenteni

Infostart

Szabadegyházán az önkormányzat, a hatóság és egy állatvédő egyesület lépett közbe a rettenetes körülmények között tartott ebek miatt.

Szabadegyházán a napokban olyan horrorisztikus körülményekre bukkant a Fema Állatmentő Egyesület, amilyeneket még a legtapasztaltabb állatvédők is nehezen dolgoznak fel – írja a feol.hu.

Egy gyűjtögető udvarán több mint 60 kutya sínylődött szemét és roncsok között, némelyikük a padláson, omladozó ólakban húzták meg magukat, de olyan is volt, amelyik egy forró autóba húzódva várta a halált 34 Celsius-fokban.

A helyszínre kivonult a jegyző, a rendőrség, a mentők és a hatósági állatorvos is. Az udvarról rettenetes bűz áradt, az állatok pedig valószínűleg évek óta szenvedtek tiszta víz, elegendő élelem és megfelelő gondoskodás nélkül. Az állatvédők minden erejüket bevetve próbálták kimenekíteni a kétségbeesett ebeket, azonban az egyesület hangsúlyozza,

egy ekkora mentés hatalmas anyagi és logisztikai terhet ró rájuk: orvosi vizsgálatok, oltások, ivartalanítás, szállítás és rehabilitáció vár a megmentett kutyákra, melynek költségei milliókra rúghatnak.

A szervezet hangsúlyozza: nem hagyhatják sorsukra a kutyákat, viszont most tényleg minden támogatásra szükségük van.

a Tesla augusztusban az amerikai elektromos autó eladások mindössze 38%-át tudhatta magáénak, ami 2017 októbere óta a legalacsonyabb érték.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Six killed by Palestinian gunmen at Jerusalem bus stop

Six killed by Palestinian gunmen at Jerusalem bus stop

Israeli police say two gunmen were killed after the attack, which was one of the deadliest in the city in years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 8. 18:27
Berúgja a kampányt a Demokratikus Koalíció is
2025. szeptember 8. 17:54
Nem kell már korlátozni a vízfogyasztást a székesfehérvári Szent György Kórházban
×
×
×
×