Döbbenetes állatkínzás: több mint hatvan kutyát kellett kimenteni

Szabadegyházán az önkormányzat, a hatóság és egy állatvédő egyesület lépett közbe a rettenetes körülmények között tartott ebek miatt.
Szabadegyházán a napokban olyan horrorisztikus körülményekre bukkant a Fema Állatmentő Egyesület, amilyeneket még a legtapasztaltabb állatvédők is nehezen dolgoznak fel – írja a feol.hu.
Egy gyűjtögető udvarán több mint 60 kutya sínylődött szemét és roncsok között, némelyikük a padláson, omladozó ólakban húzták meg magukat, de olyan is volt, amelyik egy forró autóba húzódva várta a halált 34 Celsius-fokban.
A helyszínre kivonult a jegyző, a rendőrség, a mentők és a hatósági állatorvos is. Az udvarról rettenetes bűz áradt, az állatok pedig valószínűleg évek óta szenvedtek tiszta víz, elegendő élelem és megfelelő gondoskodás nélkül. Az állatvédők minden erejüket bevetve próbálták kimenekíteni a kétségbeesett ebeket, azonban az egyesület hangsúlyozza,
egy ekkora mentés hatalmas anyagi és logisztikai terhet ró rájuk: orvosi vizsgálatok, oltások, ivartalanítás, szállítás és rehabilitáció vár a megmentett kutyákra, melynek költségei milliókra rúghatnak.
A szervezet hangsúlyozza: nem hagyhatják sorsukra a kutyákat, viszont most tényleg minden támogatásra szükségük van.
KezdőlapBelföldDöbbenetes állatkínzás: több mint hatvan kutyát kellett kimenteni
Orbán Viktor körkörös Eupa-modelljének megvalósíthatóságáról, a pekingi látogatásának részleteiről és az amerikai kapcsolatok állásáról is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az InfoRádió Aréna című műsorában, ahol arra is kitért, hogy mikor találkozhat a miniszterelnök Donald Trumppal.
Egyre több fiatal küzd manapság testképzavarral, ami nemcsak a táplálkozásukra, hanem a teljesítményükre is kihat. Erre a problémára kívánja felhívni a figyelmet a BioTechUSA az Együtt a Gyermekek Egészségéért programjával, amely során a diákok élményeken keresztül tapasztalhatják meg a mentális és fizikai egészség fontosságát és gyakorlati hasznát.
Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint augusztusban megfordult a trend Pokrovszknál, és már jóval több területet szerzett ezen a frontszakaszon vissza az ukrán haderő, mint amennyit az oroszok szereztek – írja az Ukrajinszka Pravda. A The Wall Street Journal elemzése arra jutott, hogy jelenleg az időtényező számít az egyik legnagyobb kérdésnek az orosz-ukrán háborúban. Ameddig az ukránoknak attól kell tartaniuk, hogy az egyre inkább kimerülőben lévő csapataik meddig lesznek még képesek ellenállni a támadók nyomásának, addig Moszkvának egyre inkább a gazdasági kihívások jelenthetnek gondot. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.