Döbbenetes állatkínzás: több mint hatvan kutyát kellett kimenteni

Szabadegyházán a napokban olyan horrorisztikus körülményekre bukkant a Fema Állatmentő Egyesület, amilyeneket még a legtapasztaltabb állatvédők is nehezen dolgoznak fel – írja a feol.hu.

Egy gyűjtögető udvarán több mint 60 kutya sínylődött szemét és roncsok között, némelyikük a padláson, omladozó ólakban húzták meg magukat, de olyan is volt, amelyik egy forró autóba húzódva várta a halált 34 Celsius-fokban.

A helyszínre kivonult a jegyző, a rendőrség, a mentők és a hatósági állatorvos is. Az udvarról rettenetes bűz áradt, az állatok pedig valószínűleg évek óta szenvedtek tiszta víz, elegendő élelem és megfelelő gondoskodás nélkül. Az állatvédők minden erejüket bevetve próbálták kimenekíteni a kétségbeesett ebeket, azonban az egyesület hangsúlyozza,

egy ekkora mentés hatalmas anyagi és logisztikai terhet ró rájuk: orvosi vizsgálatok, oltások, ivartalanítás, szállítás és rehabilitáció vár a megmentett kutyákra, melynek költségei milliókra rúghatnak.

A szervezet hangsúlyozza: nem hagyhatják sorsukra a kutyákat, viszont most tényleg minden támogatásra szükségük van.