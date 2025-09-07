Magyar Péter begyalogolt Kötcsére - videó

A Kötcsétől 10 kilométeres távolságra fekvő Balatonőszödtől indult el gyalog a Tisza Párt elnöke, aki szerint ezzel a túrával összekötötte Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor korszakát.
A Tisza Párt elnöke több száz ember kíséretében vonul a Hősök terére. Magyar Péter arról is kérdezte a helyszínen lévő rendőröket, hogy az újságírók miért nem kérdezhetnek a kötcsei piknikre érkezőktől - írja a Telex.
Magyar Péter újságírói kérdésre azt mondta, ma reggel 7 órakor indultak el Balatonőszödről, ami nagyjából 10 kilométerre van Kötcsétől. Szerinte mindkét település szimbolikus helyszín.
Komoly rendőrsorfal várja az érkezőket Kötcsén - írja a Telex.