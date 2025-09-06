Így készül Orbán Viktor arra, hogy Magyar Péter is ott lesz Kötcsén

"Össz-szeptemberi" Facebook-bejegyzést írt Orbán Viktor miniszterelnök.

Ebben ír

Kásler Miklós haláláról - akinek szerinte az ország például a Covid elleni védekezés gyors megkezdését is köszönheti

az Otthon Start programról, amely hadat üzen az albérletáraknak

a háborús veszélyről - amivel kapcsolatban szerinte a Tisza és a DK titkolja a terveit

az orosz energiaforrásról és

az ír-magyar vb-selejtezőről is.

Magyar Péterre célozva az ellenzéki politikust "kiskakasnak" nevezte, a településen zajló vasárnapi események elé pedig várakozással néz, bejelentésekre készül a nyilvános eseményen Orbán Viktor, aki szerint a választások 218 nap múlva lesznek.

Egy későbbi szombati bejegyzésben azt is írja Kötcséről, "vigyázat, hamisítják", utalva az ellenzéki tervezett megmozdulásra.

A vasárnapi kötcsei Tisza-programról Magyar Péter posztolt.