Így készül Orbán Viktor arra, hogy Magyar Péter is ott lesz Kötcsén

"Össz-szeptemberi" Facebook-bejegyzést írt Orbán Viktor miniszterelnök.
Ebben ír
- Kásler Miklós haláláról - akinek szerinte az ország például a Covid elleni védekezés gyors megkezdését is köszönheti
- az Otthon Start programról, amely hadat üzen az albérletáraknak
- a háborús veszélyről - amivel kapcsolatban szerinte a Tisza és a DK titkolja a terveit
- az orosz energiaforrásról és
- az ír-magyar vb-selejtezőről is.
Magyar Péterre célozva az ellenzéki politikust "kiskakasnak" nevezte, a településen zajló vasárnapi események elé pedig várakozással néz, bejelentésekre készül a nyilvános eseményen Orbán Viktor, aki szerint a választások 218 nap múlva lesznek.
Egy későbbi szombati bejegyzésben azt is írja Kötcséről, "vigyázat, hamisítják", utalva az ellenzéki tervezett megmozdulásra.
A vasárnapi kötcsei Tisza-programról Magyar Péter posztolt.