2025. szeptember 6. szombat Zakariás
Orbán Viktor Kötcsén (vízjel a bal felső sarokban)
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Így készül Orbán Viktor arra, hogy Magyar Péter is ott lesz Kötcsén

Infostart

Vasárnap a jobboldal hagyományos eseményétől nem messze a Tisza Párt is rendezvényt tart a somogyi településen.

"Össz-szeptemberi" Facebook-bejegyzést írt Orbán Viktor miniszterelnök.

Ebben ír

  • Kásler Miklós haláláról - akinek szerinte az ország például a Covid elleni védekezés gyors megkezdését is köszönheti
  • az Otthon Start programról, amely hadat üzen az albérletáraknak
  • a háborús veszélyről - amivel kapcsolatban szerinte a Tisza és a DK titkolja a terveit
  • az orosz energiaforrásról és
  • az ír-magyar vb-selejtezőről is.

Magyar Péterre célozva az ellenzéki politikust "kiskakasnak" nevezte, a településen zajló vasárnapi események elé pedig várakozással néz, bejelentésekre készül a nyilvános eseményen Orbán Viktor, aki szerint a választások 218 nap múlva lesznek.

Egy későbbi szombati bejegyzésben azt is írja Kötcséről, "vigyázat, hamisítják", utalva az ellenzéki tervezett megmozdulásra.

A vasárnapi kötcsei Tisza-programról Magyar Péter posztolt.

