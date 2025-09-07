Orbán Viktor üzent Kötcséről

Kövessetek ma 16:00 órakor élőben itt, a Facebookon - írja Orbán Viktor közösségi oldalán.
Huszonötös "holtverseny" az ötös lottón
Kövessetek ma 16:00 órakor élőben itt, a Facebookon - írja Orbán Viktor közösségi oldalán.
Szeptember 7-re virradóra minden eddiginél nagyobb dróntámadást regisztráltak Ukrajna ellen. Ennek során találat érte a kijevi kormányépületet, és három ember, köztük egy csecsemő életét vesztette - számolt be a The Guardian. Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka – akinek a hívójele a származása miatt a „Magyar” – jelentette be, hogy Ukrajna támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.
At least two people have been killed in the strikes, including a baby, Ukrainian officials say.