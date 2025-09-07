ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 7. vasárnap Regina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő előadása a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2023. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor üzent Kötcséről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Újabb poszt jelent meg a miniszterelnök közösségi oldalán: Orbán Viktor is élőzik Kötcséről.

Kövessetek ma 16:00 órakor élőben itt, a Facebookon - írja Orbán Viktor közösségi oldalán.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor üzent Kötcséről

orbán viktor

kötcse

polgári magyarországért alapítvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A világpolitika legkínosabb „forró mikrofonos” pillanatai

A világpolitika legkínosabb „forró mikrofonos” pillanatai

Miközben Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnököt azon kapták, hogy a hosszú, sőt, akár az örök élet titkáról csevegnek, más politikusok is megégették magukat, amikor nem ellenőrizték, hogy bekapcsolt mikrofon előtt mondják ki, amit gondolnak. Az alábbiakban csokorba foglaljuk a tíz legkínosabb pillanatot.
VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi dróneső zúdult Ukrajnára, lángokban áll a Barátság kőolajvezeték – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Történelmi dróneső zúdult Ukrajnára, lángokban áll a Barátság kőolajvezeték – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Szeptember 7-re virradóra minden eddiginél nagyobb dróntámadást regisztráltak Ukrajna ellen. Ennek során találat érte a kijevi kormányépületet, és három ember, köztük egy csecsemő életét vesztette - számolt be a The Guardian. Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka – akinek a hívójele a származása miatt a „Magyar” – jelentette be, hogy Ukrajna támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?

Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?

Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits main Ukrainian government building for first time

Russia hits main Ukrainian government building for first time

At least two people have been killed in the strikes, including a baby, Ukrainian officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 7. 11:19
Halálos baleset az M43-as autópályán, egy német állampolgár hunyt el
2025. szeptember 7. 10:58
Beindult az élő adás Kötcséről: Orbán-beszéd, elemzés - videó
×
×
×
×