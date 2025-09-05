ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.04
usd:
336.82
bux:
0
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Rendőrautó

Elfogták az ámokfutót Budapesten – videó

Infostart

Budapesten fogták el azt a körözött, 26 éves felsőnánai férfit, aki többször ült volán mögé a vezetéstől eltiltás hatálya alatt Tolna vármegyében.

Még 2024 novemberében indult egy eljárás a fiatalember ellen, aki akkor Bogyiszló térségében próbált elmenekülni az egyenruhások elől. Mint kiderült, akkor már több eljárás folyt ellene. A Bonyhádi Rendőrkapitányságon kettő, a Szekszárdi és a Kalocsai Járásbíróságon egy-egy járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétsége miatt keresték.

Rövidesen ismét többször is volán mögé ült az eltiltott férfi. Februárban a 6-os és a 63-as főút kereszteződésében intézkedtek ellene, miután megint nem állt meg a rendőri jelzésre, több autóst veszélybe sodorva haladt a főúton.

Trükközni próbált, megállás után gyorsan átült az anyósülésre, mondván, nem ő vezetett.

Néhány hónappal később, júliusban Szekszárdon vezetett megint, amikor a rendőrök próbálták megállítani. A Palánki úton

nagy sebességgel szlalomozva elhajtott, a 6-os főút kereszteződésén átvágva, majd a 63-as főúton száguldva egy mezőgazdasági területig ért, ahol szem elől tévesztették.

Az eltiltott sofőr továbbra sem változtatott hozzáállásán. Augusztus 27-én újra autóba ült, de a rendőrök ismét kiszúrták és követni kezdték. Akkor is menekülőre fogta, és hosszas száguldás után egy bokros, gazzal benőtt területen hagyta hátra a kocsit. Az ámokfutás miatt közúti veszélyeztetés bűntette miatt indult ellene újabb eljárás.

Szerepel még a bűnlajstromán egyedi azonosító jellel visszaélés és sikkasztás is. Egy alkalommal egy olyan rendszám nélküli autóval igazoltatták, amit elmondása szerint Bajáról kért kölcsön, de később nem szolgáltatta vissza a tulajdonosnak, hanem leadta hulladékként.

Járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt több hatóság is kereste a férfit, de többszöri idézésre sem jelent meg, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. A szekszárdi rendőrök akciót szerveztek, és szeptember 2-án Budapesten fogták el a gyanúsítottat, majd sokadszorra is előállították, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Kezdőlap    Belföld    Elfogták az ámokfutót Budapesten – videó

őrizetbe vétel

ámokfutó

tolna vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Visszamenőleges hatállyal szigorítják a fegyvertartást Ausztriában

Visszamenőleges hatállyal szigorítják a fegyvertartást Ausztriában
Június tizedike bekerült az osztrák történelemkönyvekbe: a grazi iskolai ámokfutás után, amely a merénylőn kívül kilenc diák és egy tanárnő életét követelte, a kormány egy sor biztonsági intézkedést léptetett életbe, most pedig az eddigi, meglehetősen liberális fegyvertartás szigorításának tervezetét ismertette.
VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egészen elképesztő statisztikával büszkélkednek az oroszok - Tényleg ennek örülnek Moszkvában?

Egészen elképesztő statisztikával büszkélkednek az oroszok - Tényleg ennek örülnek Moszkvában?

Oroszország a háborús sérültek miatt a művégtaggyártás élvonalába került a védelmi miniszterhelyettes szerint - közölte a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 5.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 5.)

A Pénzcentrum 2025. szeptember 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says US will 'blow up' foreign crime groups if needed

Rubio says US will 'blow up' foreign crime groups if needed

The secretary of state made the comments during a trip to Ecuador, where he announced new measures targeting criminal gangs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 07:48
Navracsics Tibor: eddig 29 település alkotott a betelepülést korlátozó rendeletet
2025. szeptember 5. 05:48
Durva útlezárások lesznek Budapesten
×
×
×
×