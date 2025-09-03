ARÉNA
Rendőrautó

Meghalt egy kéthónapos csecsemő Budapesten, apja ellen emberölés gyanúja miatt indult eljárás

Infostart / MTI

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján közölte: meghalt egy kéthónapos csecsemő Budapest VI. kerületében, a rendőrök őrizetbe vették a gyermek apját.

A rendőrséghez kedd délután érkezett bejelentés arról, hogy egy terézvárosi lakásban elhunyt egy csecsemő. A helyszínre érkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani - olvasható a police.hu oldalon.

Közölték: az eddigi adatok szerint hétfőn dél körül a kéthónapos csecsemőt a kínai állampolgárságú apa leejtette. A 44 éves férfi elmondása szerint a lánya életjelet nem mutatott, azonban erről csak másnap értesítette a hatóságokat.

A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A csecsemő apját előállították, gyanúsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

