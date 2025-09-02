ARÉNA
2025. szeptember 2. kedd
A Balaton-felvidéki Szent Balázs-hegy részlete a középkori templomrommal (j fent), valamint gondozott szőlőültetvényekkel és nyaralókká átalakított présházakkal.
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

Nagy változás történt a zártkerti ingatlanoknál, de van egy bökkenő

Infostart

Hiába vonják ki a telket a mezőgazdasági művelés alól, ha nem felel meg a követelményeknek, továbbra sem lehet beépíteni.

2025 júniusának végétől egyszerűbbé vált a zártkerti ingatlan eladása. Ez nem csak a tulajdonosoknak nagyszerű hír, hanem a vevőknek is, mert sokan keresik az olcsóbb költözési lehetőségeket. A többnyire a rendszerváltás előtt kialakított hobbikertek, hétvégi házak eddig jogilag mezőgazdasági területnek minősültek. 2013-ban a földforgalmi törvény szigorúbb szabályokat vezetett be a mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok adásvételére, így ha a zártkerti telek művelés alól nincs kivéve, akkor az eladása komolyabb jogi és adminisztratív akadályokba ütközhet.

2025 júniusának végétől ismét lehetőség nyílik a zártkerti ingatlanok egyszerűsített művelés alóli kivonására, ez azért óriási segítség, mert a művelés alól kivett ingatlanokat sokkal könnyebb eladni – írja a veol.hu. Az azonban erősen hozzátartozik ehhez a könnyítéshez, hogy csupán azokon a településeken él ez a lehetőség, ahol a helyi önkormányzat rendeletben engedélyezi a művelés alóli kivonást.

A portál azt is hangsúlyozza azonban, hogy a könnyítés sok félreértéshez is vezetett. Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere jelezte, az elmúlt időszakban sokan keresték fel az önkormányzatot a zártkerti ingatlanokra vonatkozó módosítással kapcsolatban, de a polgármester kiemelte: ez nem jelent építési jogot, ha addig nem volt. Ha például nincs meg a helyi építési szabályzatokban meghatározott minimális telekméret, akkor a telek továbbra sem beépíthető. Ráadásul ha kivonatják a telket a művelődési ágból, melyen nincsen építmény, telekadó-kötelessé válik az ingatlan.

Kezdőlap    Belföld    Nagy változás történt a zártkerti ingatlanoknál, de van egy bökkenő

ingatlan

zártkertek

beépítés

