2025. szeptember 9. kedd Ádám
fotó: police.hu
Nyitókép: fotó: police.hu

E-rollerbalesetek: naponta 5 gyerek kerül a sürgősségire csak Budapesten

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Bethesda Gyermekkórházban idén március és szeptember között 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt; egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezett e-rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel, minden ötödik eset fejsérülés volt - közölte a gyermekkórház.

A legtöbb sérülés júliusban történt, amikor 51 gyermek szorult sürgősségi ellátásra.

Kitértek arra, ahogy világszerte, hazánkban is rohamosan nő az e-roller használata és ezzel együtt az abból adódó balesetek száma. Ezekkel a közlekedési eszközökkel ráadásul még súlyosabb baleseteket lehet szenvedni, mint kerékpárral vagy hagyományos rollerrel - hívja fel a figyelmet a Bethesda Gyermekkórház.

Kitértek arra, hogy a gyermekkórház nem először kampányol a biztonságos közlekedés fontossága mellett: idén júliusban több megrázó posztban hívták fel a figyelmet az e-rollerek veszélyeire a Facebookon.

Az e-roller használatból származó sérülések skálája széles: a kisebb bőr- és lágyrész-sérülésektől a tompa légúti, mellkasi és hasi sérülésekig terjed, és ezzel együtt nő a súlyos, műtétet igénylő balesetek száma is hazánkban.

Mint írták, a fiatalok jóval nagyobb arányban szenvednek zúzódást, csonttörést, mint a felnőttek, gyakori az arc- és fejsérülés, amely a sisakhasználat hiányát jelzi, de előfordult már olyan kiskorú beteg is, aki az egyik veséjét vesztette el.

Becslések szerint csak a budapesti ellátásban havonta mintegy 150 gyermeket kezelnek hasonló balesetek miatt – ez napi 5 eset.

A közlemény idézi Halász Gergelyt, a Bethesda Gyermekkórház gyermeksürgősségi osztályának osztályvezető főorvosát, aki elmondta, a nyári szünidőben megugrik a rollerbalesetek száma, és aggasztó, hogy minden ötödik eset fejsérülés, és 11 gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes volt.

Hozzátette: ez egy veszélyes eszköz, ennek megfelelően rendkívül fontos lenne, hogy mindenki felelősséggel, a szükséges óvintézkedéseket megtéve szálljon fel azokra.

A sérülések legnagyobb része a felső végtagokat (32 százalék) érinti: gyakoriak az alkar- és orsócsonttörések, könyökzúzódások, vállsérülések. Minden ötödik esetben fejsérülés történt, például agyrázkódás vagy koponyazúzódás. Az alsó végtagon bokarándulások, térdsérülések, lábszártörések fordultak elő, és több gyermek érkezett arc- vagy torzósérülésekkel is. Előfordultak súlyosabb esetek is: a kórházban belső sérüléseket - például lépsérülést, hasi traumát - is kezelni kellett.

Az esetek 5,5 százaléka műtéti beavatkozást igényelt, és a triázsadatok szerint a többség közepesen vagy enyhén súlyos volt, de

minden huszadik gyermek állapota súlyos vagy életveszélyes.

A kórház kiemelte: a balesetek többsége megfelelő védőfelszereléssel - különösen sisak használatával - elkerülhető lett volna.

Közleményében a Bethesda Gyermekkórház nyomatékosan arra kéri a szülőket: bukósisak mindig legyen a gyereken, figyelmeztessék őket, hogy ne hajtsanak gyorsan és az e-roller helyett inkább kerékpárral közlekedjen a gyerek.

