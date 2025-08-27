ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Egyre több a gond a tisztességtelenül eljáró magántaxikkal, az országos szövetség rendeletmódosítást akar

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Sok magánszolgáltató chatcsoportokon keresztül, engedély nélkül végez személyszállítási szolgáltatást, és nem fizet adót. Az Országos Taxis Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta: rendeletben kellene kötelezővé tenni, hogy csak gépkocsivezető személy kaphasson droszthasználati engedélyt, illetve évről évre ellenőrizni kellene, hány sofőr próbál meg új tevékenységi engedélyhez jutni.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) rendszeresen ellenőrzi a budapesti taxikat, amelyekre elvileg egyforma szabályok vonatkoznak. Valamivel több problémát tapasztaltak a magántaxisoknál, mint a hagyományos személyszállító cégek sofőrjeinél. A kritikusok szerint szigorúbb ellenőrzést biztosító új taxirendeletet kellene életbe léptetni.

Az Országos Taxis Szövetség elnöke azt mondta az InfoRádióban, hogy a fővárosban is jelentősen felhígult a taxis szakma. Budapesten a hétezer taxis 40 százaléka kénytelen gépjárművet bérelni. Metál Zoltán úgy fogalmazott, alapvetően nem is lenne ezzel probléma, ha olyan gépjárműflottáktól vennék igénybe a gépjárműbérletet, amelyek üzletileg tisztességes módon végzik a szolgáltatást, mint például az autókölcsönzők. Utóbbiaknak fizetniük kell az adókat, járulékokat, és tisztességesen foglalkoztatják a gépkocsivezetőket.

Metál Zoltán hozzátette: létezne egy kétlépcsős megoldás, melynek alkalmazása szerinte tisztább helyzetet teremtene. Mint mondta, az első lépcső, hogy úgy módosítsák a fővárosi taxirendeletet, hogy a jövőben a gépkocsivezető személy kapja meg a droszthasználati engedélyt. Második lépcsőként pedig azt javasolja az Országos Taxis Szövetség, hogy a közlekedési hatóság évről évre ellenőrizze és akár tegye közzé egy adatbázisban, hogy hány sofőr próbál új tevékenységi engedélyhez jutni. A taxis szövetség elnöke szerint

ha ezeket a listákat rendszeresen összevetnék, kiderülne, kik azok, akik elkerülik az adó befizetését.

A BKK szóvivőjének tájékoztatása szerint jelenleg hét, engedéllyel rendelkező taxitársaság működik a fővárosban, ezek közé beletartoznak az új szolgáltatók is, például a Bolt és az Uber is. Utóbbiak ugyanolyan taxinak minősülnek, mint a hagyományos társaságok, ezért rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Kovács Bendegúz hozzátette: a budapesti minősített taxikat onnan lehet felismerni, hogy a színük sárga, rendelkeznek a megfelelő arculati elemekkel, és fel van tüntetve az autókon, hogy minősített budapesti taxi. Fontos követelmény még, hogy legyen kiírva vagy jelezve, mennyi az alap-, a perc- és a kilométerdíj, illetve valamennyi taxinál fel kell tüntetni azt is, hogy az utasoknak adott esetben pontosan hol van lehetőségük panaszt tenni. A szóvivő azt tanácsolja az utasoknak, hogy alkalmazáson vagy telefonon keresztül rendeljenek taxit.

Mint fogalmazott, több a probléma a nem taxitársaság által üzemeltetett taxikkal, vagyis a magánszolgáltatókkal, de hozzátette, hogy még nagyobb problémák vehetők észre a taxirendelet hatályán kívül eső területeken. Példaként megemlítette, hogy sokan chatcsoportokon keresztül, engedély nélkül végeznek személyszállítási szolgáltatást. A Sziget Fesztivál idején emiatt hat járműről is leszedték a rendszámot. Az új taxirendeletről a tervek szerint ősszel dönthet a Fővárosi Közgyűlés.

budapest

fővárosi közgyűlés

bkk

rendelet

taxi

metál zoltán

kovács bendegúz

Sok magánszolgáltató chatcsoportokon keresztül, engedély nélkül végez személyszállítási szolgáltatást, és nem fizet adót. Az Országos Taxis Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta: rendeletben kellene kötelezővé tenni, hogy csak gépkocsivezető személy kaphasson droszthasználati engedélyt, illetve évről évre ellenőrizni kellene, hány sofőr próbál meg új tevékenységi engedélyhez jutni.
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
