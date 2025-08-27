Egyre több a gond a tisztességtelenül eljáró magántaxikkal, az országos szövetség rendeletmódosítást akar

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) rendszeresen ellenőrzi a budapesti taxikat, amelyekre elvileg egyforma szabályok vonatkoznak. Valamivel több problémát tapasztaltak a magántaxisoknál, mint a hagyományos személyszállító cégek sofőrjeinél. A kritikusok szerint szigorúbb ellenőrzést biztosító új taxirendeletet kellene életbe léptetni.

Az Országos Taxis Szövetség elnöke azt mondta az InfoRádióban, hogy a fővárosban is jelentősen felhígult a taxis szakma. Budapesten a hétezer taxis 40 százaléka kénytelen gépjárművet bérelni. Metál Zoltán úgy fogalmazott, alapvetően nem is lenne ezzel probléma, ha olyan gépjárműflottáktól vennék igénybe a gépjárműbérletet, amelyek üzletileg tisztességes módon végzik a szolgáltatást, mint például az autókölcsönzők. Utóbbiaknak fizetniük kell az adókat, járulékokat, és tisztességesen foglalkoztatják a gépkocsivezetőket.

Metál Zoltán hozzátette: létezne egy kétlépcsős megoldás, melynek alkalmazása szerinte tisztább helyzetet teremtene. Mint mondta, az első lépcső, hogy úgy módosítsák a fővárosi taxirendeletet, hogy a jövőben a gépkocsivezető személy kapja meg a droszthasználati engedélyt. Második lépcsőként pedig azt javasolja az Országos Taxis Szövetség, hogy a közlekedési hatóság évről évre ellenőrizze és akár tegye közzé egy adatbázisban, hogy hány sofőr próbál új tevékenységi engedélyhez jutni. A taxis szövetség elnöke szerint

ha ezeket a listákat rendszeresen összevetnék, kiderülne, kik azok, akik elkerülik az adó befizetését.

A BKK szóvivőjének tájékoztatása szerint jelenleg hét, engedéllyel rendelkező taxitársaság működik a fővárosban, ezek közé beletartoznak az új szolgáltatók is, például a Bolt és az Uber is. Utóbbiak ugyanolyan taxinak minősülnek, mint a hagyományos társaságok, ezért rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Kovács Bendegúz hozzátette: a budapesti minősített taxikat onnan lehet felismerni, hogy a színük sárga, rendelkeznek a megfelelő arculati elemekkel, és fel van tüntetve az autókon, hogy minősített budapesti taxi. Fontos követelmény még, hogy legyen kiírva vagy jelezve, mennyi az alap-, a perc- és a kilométerdíj, illetve valamennyi taxinál fel kell tüntetni azt is, hogy az utasoknak adott esetben pontosan hol van lehetőségük panaszt tenni. A szóvivő azt tanácsolja az utasoknak, hogy alkalmazáson vagy telefonon keresztül rendeljenek taxit.

Mint fogalmazott, több a probléma a nem taxitársaság által üzemeltetett taxikkal, vagyis a magánszolgáltatókkal, de hozzátette, hogy még nagyobb problémák vehetők észre a taxirendelet hatályán kívül eső területeken. Példaként megemlítette, hogy sokan chatcsoportokon keresztül, engedély nélkül végeznek személyszállítási szolgáltatást. A Sziget Fesztivál idején emiatt hat járműről is leszedték a rendszámot. Az új taxirendeletről a tervek szerint ősszel dönthet a Fővárosi Közgyűlés.