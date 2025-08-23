Újabb halálos diszkóbaleset a 4-es úton

A baleset augusztus 22-én, 22 óra 20 perckor történt a 4-es főút 306-os kilométerszelvényénél, ahol két személyautó ütközött össze.

A rendőrségi tájékoztatás szerint egy hat fős társaság volt az egyik érintett járműben, akik a hírek szerint diszkóba indultak, és a baleset valószínűleg amiatt következett be, hogy nem álltak meg a stop táblánál.

A szon.hu azt írja, hogy négy ember beszorult a járművekbe.

Az RTL Híradója riportjában az hangzott el, hogy a fiatalok nem álltak meg a stop táblánál. Három fiatalember és három lánytestvér ült a kocsijukban, egy 26 éves nőt nem sikerült újraéleszteni.

Az áldozaton kívül hatan szenvedtek súlyos, egy személy pedig könnyebben sérült meg.