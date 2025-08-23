ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 23. szombat Bence
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Újabb halálos diszkóbaleset a 4-es úton

Infostart

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt péntek késő este a 4-es számú főúton, Nyírtass térségében. Egy diszkóba tartó fiatalokból álló társaság volt érintett az ütközésben, amelyben egy 26 éves nő vesztette életét.

A baleset augusztus 22-én, 22 óra 20 perckor történt a 4-es főút 306-os kilométerszelvényénél, ahol két személyautó ütközött össze.

A rendőrségi tájékoztatás szerint egy hat fős társaság volt az egyik érintett járműben, akik a hírek szerint diszkóba indultak, és a baleset valószínűleg amiatt következett be, hogy nem álltak meg a stop táblánál.

A szon.hu azt írja, hogy négy ember beszorult a járművekbe.

Az RTL Híradója riportjában az hangzott el, hogy a fiatalok nem álltak meg a stop táblánál. Három fiatalember és három lánytestvér ült a kocsijukban, egy 26 éves nőt nem sikerült újraéleszteni.

Az áldozaton kívül hatan szenvedtek súlyos, egy személy pedig könnyebben sérült meg.

Kezdőlap    Belföld    Újabb halálos diszkóbaleset a 4-es úton

baleset

halál

4-es út

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy a baj, óriási kipusztulás történt a Kiskunságon

Nagy a baj, óriási kipusztulás történt a Kiskunságon

Az utóbbi évek extrém aszálya már az olyan fűfajok tűrőképességét is meghaladja, mint a magyar csenkesz vagy a homoki árvalányhaj – mondta az InfoRádióban Csecserits Anikó, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont kutatója. Nagy területek vannak üresen a Kiskunságon, ahol nincsen semmilyen domináns fűfaj, ami önmagában is probléma, de ebből még nagyobb baj lehet.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb 4 milliárd eurót utalt az EU Ukrajnának

Újabb 4 milliárd eurót utalt az EU Ukrajnának

Az Európai Unió több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának a függetlenség 34. évfordulója előtt. A támogatás célja a gazdasági stabilitás erősítése, a reformok előmozdítása és az ország európai integrációjának támogatása – számolt be közleményében az uniós végrehajtó testület.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közel a totális összeomlás: a magyarok kedvenc nyaralóhelyeit is elérte, vége a turizmusnak

Közel a totális összeomlás: a magyarok kedvenc nyaralóhelyeit is elérte, vége a turizmusnak

A hőhullámok, erdőtüzek okozta kiesés miatt a külföldi utazások költségei az egekbe szöknek, ezért egyre kevesebben engedhetik majd meg maguknak azokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pentagon fires intelligence agency chief after Iran attack assessment

Pentagon fires intelligence agency chief after Iran attack assessment

The firing comes just weeks after a White House rebuke of a leaked intelligence report assessing the impact of US strikes on Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 23. 20:20
Nagyon boldog lehet, aki ezekre a számokra tippelt
2025. augusztus 23. 18:00
Nagy a baj, óriási kipusztulás történt a Kiskunságon
×
×
×
×