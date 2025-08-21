Két kényelmetlen változás a budapesti közösségi közlekedésben

Karbantartás miatt a H5-ös HÉV szerelvényei csak a Szentlélek tér és Békásmegyer, illetve Szentendre között közlekednek augusztus 21. és 31. között. Ebben az időszakban a 39-es autóbusz Batthyány téri végállomását áthelyezik a Vásárcsarnok elé, a 990-es autóbusz megállóhelyére.

Mint a BKK írja:

A H5-ös HÉV vágányzári menetrend szerint közlekedik és a Szentlélek térnél a vonatok 6:15-8:45 és 13:50-19:30 között mindkét peron mellé érkezhetnek és indulhatnak onnan Békásmegyer, illetve Szentendre felé.

Az 1-es villamos vonalán is változások vannak

Augusztus 18., hétfő üzemkezdettől augusztus 29., péntek üzemzárásig tartanak a változások.

Az 1-es villamos a Mester utca / Könyves Kálmán körút és a Közvágóhíd H között nem közlekedik, a Népliget M és az Infopark (Pázmány Péter sétány) között pótló autóbusszal utazhatnak.

A pótlóbuszról a villamosra átszálláshoz a Bécsi út felé Ferencváros vasútállomás megállót is javasoljuk, míg a villamosról a pótlóbuszra Kelenföld felé az Albert Flórián út megállónál is kedvező az átszállás.

A pótlóbusz a Rákóczi híd budai lehajtójában ideiglenesen létesített Infopark (Pázmány Péter sétány) megállóban áll meg.

Kelenföld környékéről az Árpád híd pesti hídfőjéhez, illetve Újpest eléréséhez az M4-es és az M3-as metró igénybevételét javasolják Kálvin téri átszállással. A Puskás Ferenc Stadion környéke, valamint Zugló az M4-es és az M2-es metróval is eléárhető Keleti pályaudvari átszállással.

Dél-Budáról a pesti oldal és az M3-as metró eléréséhez Kelenföld vasútállomástól a 19-es és a 49-es villamost is ajánlják, a Bikás parktól a 7-es autóbusszal is utazhatnak. A Fehérvári út térségéből 47-es villamossal, szombatokon a 48-as villamossal is utazhatnak, a Fehérvári úti villamosokról (17, 41, 47, 48, 56) átszállással a 4-es, 6-os villamost szintén javasolják, továbbá a Budafoki út környékéről a 133E autóbuszt.

A Bécsi út / Vörösvári út és a Népliget M között hétköznapokon csúcsidőszakban az 1A villamossal is utazhatnak.