2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár nyilatkozik a sajtónak az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportügyi EU-tanács ülése előtt Brüsszelben 2024. november 26-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Új kormánybiztosi kinevezésről döntöttek

Infostart / MTI

Schmidt Ádámot, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárát nevezte ki a kormány a 2027-es budapesti vizes világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztosának. Magyarország 2017 és 2022 után a harmadik vizes világbajnokságnak ad otthont.

Schmidt Ádám korábban kormánybiztosként irányította minden idők legnagyobb hazai rendezésű sporteseményének, a 2023-as atlétikai világbajnokságnak a szervezését - tájékoztatta az államtitkárság szerdán az MTI-t. Kilenc napon keresztül a Nemzeti Atlétikai Központban több mint 400 ezer néző szurkolt a sportolóknak, míg világszerte több mint egymilliárd tévénéző követte figyelemmel az eseményt. A nemzetközi szövetség szerint a budapesti volt minden idők legjobb világbajnoksága. A sportirányítás kiemelt célja, hogy a 2027-es vizes világbajnokság is hasonló sikereket és nemzetközi elismerést hozzon Magyarország számára.

"Óriási megtiszteltetés, hogy az atlétikai vb-t követően újra kormánybiztosként is szolgálhatom a magyar sportot, köszönöm a kormányzat részéről a bizalmat. Két év múlva immár harmadik alkalommal adhatunk otthont a vizes világbajnokságnak, amely amellett, hogy elismerés a nemzetközi szövetség részéről, egyben hatalmas felelősség is. Két sikeres vizes vb-vel a hátunk mögött a hazai szervezőcsapat nagyszerű munkatársaival ismét szintet szeretnénk lépni" - fogalmazott a kormánybiztos.

A 2023-as atlétikai vb nemcsak az atlétika hazai népszerűsítéséhez és fejlődéséhez járult hozzá, de a sportesemény örökségeként a sportirányítás elindította a Sportoló Nemzet Programot is. Ennek célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a mindennapos testmozgás lehetőségét, és Magyarország ne csak az élsportban kitűnő eredményeket elérő sportnemzet, hanem egyúttal a közösségi sportban kiemelkedő, sportoló nemzet is legyen.

"Minden nagy világverseny megrendezésénél fontos célunk, hogy hosszú távon pozitív hatást gyakoroljon a hazai élsport mellett a közösségi sportra is. Biztos vagyok benne, hogy a 2027-es vizes világbajnokság segítségünkre lesz ebben a küldetésben, és a helyszín hangulata, az ott megélt élmények hatására még több honfitársunkat tudjuk majd ösztönözni a rendszeres sportolásra" - tette hozzá Schmidt Ádám.

24 ÓRA
