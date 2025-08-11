Fontos Duna-hidat zárnak le a hétvégén

A Dunaújvárost Dunavecsével összekötő M8-as autópályán lévő Pentele-hidat a következő hétvégén, augusztus 15. péntek délutántól augusztus 17. vasárnap estig teljes egészében lezárják a járműforgalom elől. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a híd nagyjavítási munkálatai miatt ütemezte át a forgalomkorlátozást.

A teljes pályazár ideje alatt az autósoknak a Solt-Dunaföldvár útvonalon, az 52-es főúton keresztül kell kerülniük. Fontos tudni, hogy

a lezárás időpontja az időjárás vagy más körülmények miatt változhat.

A közlekedők tájékoztatását az MKIF az Útinform, a saját honlapja és Facebook-oldala segítségével végzi.

A híd gyalogosan és kerékpárral is járható lesz a munkálatok ideje alatt.