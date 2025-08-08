Orbán Viktor péntek reggel: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda

Péntek reggel újra interjút adott a Kossuth rádiónak Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő először annak kapcsán beszélt a családpolitikáról, hogy most érkeznek a családokhoz az első, adókedvezményeket tartalmazó fizetések.

Család, otthon, tulajdon, akadályok

"Ahhoz az alapkérdéshez jutunk el, hogy miért nincs több gyerek. Kell-e, lehet-e ezen változtatni?" - vetette fel.

Az egyik válasz szerinte az, hogy az emberek máshogy kezdtek el gondolkodni, kényelmesebben akarnak élni. A másik pedig az, hogy bizonytalanság van, a fiatalok halogatják a házasságot és a gyermekvállalást, hiába van vágy, álom és ösztön, valahogy "mégsem jön össze". A nyugati válasz pedig szerinte az, hogy idegenből jött emberekkel kell kipótolni azt, ami otthon hiányzik, "darab-darab".

"De mi ezt nem akarjuk" - szögezte le. "De ez legyen a nyugatiak problémája. Ha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a családalapítást, akkor azokat mozdítsuk el! Aki gyereket akar, nem anyagi nehézséggel találja magát szemben, hanem leküzdhető kihívással. És közelítünk ahhoz a ponthoz, hogy rövid távon sem jársz rosszul, ha gyereket vállalsz, mint hogy ha nem" - fejtegette, példaként hozva a gyermekek után járó adókedvezményeket, valamint az anyák és a fiatalok adómentességét.

Bevándorlásügyben pedig nem lesz kompromisszum, ez a felhajtóereje annak, hogy "egy nagyon jó családtámogatási rendszert" kell fenntartani.

Ami a számokat illeti, Orbán Viktor elmondta:

a csed és a gyed adómentességével - átlagjövedelem esetén - 78+43 ezer forint plusz jövedelem marad a családoknál

gyerekek után járó adókedvezmény duplázása: 1 millió családnál nő a jövedelem (3 gyerek esetén 99 ezerről 148 ezer forintra emelkedik most a kedvezmény, jövőre majdnem 200 ezer forintra, de a kevesebb gyermekes családoknál is van látható, érezhető növekmény).

Ehhez járul még az Otthon Start program, amely a bérlakásokról a tulajdonra helyezi a hangsúlyt.

"Az én felfogásomban a bérlakásokban valamilyen függőség megtalálható. Ha van magyar álom, annak a lényege a saját otthon. A magyar ember fejében ez adja a végső függetlenséget, itt olyan nagy baj már nem történhet" - vélekedett a kormányfő. Ennek volt szerinte akadálya az eddigi magas hitelkamat, erre üzente meg a kormány a 3 százalékos fix kamatot. "Törlesztőrészletet fizetsz és nem lakbért, és a végén lesz egy saját lakásod. Ezzel belépsz egy olyan körbe, amely minden nemzet gerince: a tulajdonosok köre" - folytatta.

Hogy mit mérlegeljenek, akik még mindig gondolkodnak, arról azt mondta, a futamidő 25 év lehet, a kamat pedig fix, míg a korábbi devizahitelnél árfolyamkockázat volt. "Ha valaki felvesz 20 millió forintot, havi 60 ezer forintot takarít meg. Ha 50 milliót, akkor 150 ezer forintot. Olcsóbban jutsz lakáshoz, és nagyobbhoz is hozzájuthatsz. Legalább egy szobával nagyobb lakást vagy házat tudsz kihozni ugyanabból a pénzből" - ecsetelte.

A hitel pedig kombinálható más támogatási formákkal, amelyek eddig rendelkezésre álltak.

"Összekapcsoltuk az otthonteremtést és a családtámogatást" - foglalta össze a miniszterelnök. "Erre mindenki rástartolhat."

Ingatlanpiaci láb

Hallgatott ingatlanpiaci szakembereket, a különböző számok között tallózva azt találta, hogy van 100 ezer eladásra váró lakás. Gondolkodtak azon, hogy az építőipart támogassák-e, hogy a nagy kínálat miatt lesz olcsóbb a lakás, de végül nem így döntöttek, hanem árkorlátot vezettek be a négyzetméterárra (másfél millió forint) és az ingatlan árára is (lakás: 100 millió forint; ház: 150 millió forint).

Beszámolt arról, hogy a cigány családokat képviselő szervezetekkel is sikerült megállapodni, ők érintettek az építőiparban, ők is jól fognak járni az építőipar várható e miatti felpörgésével.

Ellenzéki kritikák

Az Otthon Start program ingatlandrágító hatását vélelmező ellenzéki kritikákra is reagált, szerinte a baloldal korábbi tevékenységéből - devizahitelezés - "nagy baj lett", még az EU statisztikáiból is kiolvasható, hogy ennek a kivezetésével 1 millió magyart sikerült a csapdából kiszabadítani.

Vámmegállapodás - akciótervek

Ezt követően szólt az EU és az USA közti vámmegállapodásról, amelyet Európa most hevesen bírál, és amire magyar válasz egy iparvédelmi és egy munkahelyvédelmi akcióterv.

E mentén szólt arról, hogy a kormány gondolkodott azon, hogy az Otthon Starttal megvárja-e a békét, de végül nem így döntött, a kiszámíthatatlanságra, a bajra és a fenyegetésre nem válasz a várakozás, "a családi adóforradalom sikerül, háború ide, háború oda". A vámháború "csak" a kockázatokat növelte, de még a nyáron beindul a két új akcióterv a kormány döntései alapján.

Béke?

De mi van a békével?

"Nem örülök annak, hogy az európaiak elaludtak. A javaslat ott van az asztalon. Az a javaslatom, hogy a ne az EU vezetői, hanem a francia elnök és a német kancellár együtt menjenek el valamilyen helyszínre azt képviselni. Európai-orosz csúcs, ezt javasoljuk. Erre lehet, hogy orosz-amerikai csúcs lesz, ebből következően mellékszereplők leszünk a saját kontinensünkön" - vélekedett Orbán Viktor.