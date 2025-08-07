ARÉNA
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Nyitókép: wikipedia/dpotera

Megrázó búcsú: elköszöntek a legendás cukrászda dolgozói a váratlanul elhunyt tulajdonostól

Infostart

A 78 éves korában hirtelen elhunyt Szamos Miklós a dolgozók szerint nem tudta feldolgozni, hogy elveszítette élete munkáját.

„A Ruszwurm Cukrászda utolsó bejegyzését írom”... Megrázó Facebook-posztban búcsúztak a bezárt cukrászda dolgozói a tulajdonostól, aki váratlanul hunyt el aznap, amikor az önkormányzat bezáratta és átvette a patinás épületet.

Mint mi is megírtuk, másfél évtizedes jogi vita után többszörösen is drámai fordulatot vett az ügy, miután lezárult a pereskedés a Budavári Önkormányzat és a Ruszwurm Cukrászda között. A kerület fideszes polgármestere, Böröcz László tájékoztatása szerint az önkormányzat szerda reggel birtokba vette az ingatlanokat, ezzel a történelmi cukrászda ideiglenesen bezárta kapuit.

Ezután viszont tragédia következett: Szamos Miklós, a cukrászda 78 éves tulajdonosa a végrehajtás napján, szerdán elhunyt.

A Blikk információi szerint szívinfarktust kapott, és a kórházban már nem tudták megmenteni az életét. A tulajdonos korábban úgy vélte, hogy az ügy mögött nem csupán egy bérleti vita húzódik, hanem valakik rá akarják tenni a kezüket a cukrászdára.

A fideszes polgármester csütörtök délelőtt részvétet nyilvánított a családnak. Mint Facebook-oldalán írta: „Megdöbbenéssel értesültem Szamos Miklós úr haláláról. A Budavári Önkormányzat és a magam nevében részvétet nyilvánítottam a család felé.”

A cukrászda körüli konfliktus 2011-ben kezdődött, amikor az önkormányzat megemelte a bérleti díjakat. Az önkormányzat álláspontja szerint a cukrászda jóval a piaci ár alatt fizetett, a bírósági eljárás pedig a kerületnek adott igazat.

A Kúria jogerős döntése alapján a Ruszwurm Kft.-nek több mint 300 millió forint tartozást kellett volna megfizetnie, és el kellett volna hagynia az ingatlanokat. Mivel ez nem történt meg, az önkormányzat végrehajtást indított.

A polgármester elmondta, hogy a Ruszwurm Kft. nem fogadta el az önkormányzat ajánlatát, amely szerint a kerület átveszi a céget, és tovább működteti a cukrászdát. A dolgozókat is áthidaló megoldással próbálták segíteni, de ez a lehetőség sem valósult meg.

Böröcz László polgármester ígérete szerint a cukrászda a bezárás ellenére nem tűnik el végleg. Az önkormányzat még ősszel pályázatot ír ki az üzemeltetésre, hogy minőségi cukrászda nyílhasson a helyén.

