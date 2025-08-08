ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Szamos Miklós másik cukrászdájánál is rendőrök és behajtók jelentek meg

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Lapértesülés szerint a Ruszwurm után a Korona cukrászdát is megszállták a rendőrök és a végrehajtók.

Szerda reggel a Ruszwurm cukrászdánál jártak a végrehajtók. A történtek annyira felzaklatták a 74 éves Szamos Miklóst, hogy infarktust kapott és elhunyt.

A rendőrök pénteken kora reggel megjelentek a budai Várban, a Dísz téren található Korona cukrászdánál is - olvasható a Blikk cikkében. Hét órára megérkeztek a behajtók.

A Ruszwurm Kft. ügyvezetője, Gálné Kis Mária Zsuzsanna, a behajtóknak elmondta, hogy a Ruszwurm Kft. vezetősége fenntartja az álláspontját, hogy átveszi a cukrászdák üzemeltetését. Számos kérelmet küldtek, amire nem érkeztek válaszok.

Az ügyvezető arról is beszélt, hogy Szamos Mikós a két cukrászda működtetését szerette volna elérni.

A dolgozók később bevonultak az épületbe a végrehajtókkal, hogy megbeszéljék a részleteket.

Szamos Miklós még a szocialista időkben lett a Ruszwurm üzemeltetője, majd a rendszerváltás után megvásárolta annak használati jogát, aztán a romokban lévő céget felvirágoztatta - írja a Blikk. Mindeközben a helyiség tulajdonosa az I. kerületi önkormányzat lett, de minden, ami benn volt, Szamos Miklós tulajdona volt.

2015 óta zajlott a vita Szamos Miklós és a kerület között, miután a kerület a szerződést 5 évesre akarta módosítani, a cukrász pedig aggódott, hogy utána kirakhatják, elvehetik az élete munkáját, ezért biztosítékot akart, de azt nem kapta meg. Állítólag a cég azt is felajánlotta a kerületnek, hogy addig, amíg meg tudnak egyezni, háromszoros bérleti díjat is fizetnek, de ez nem segített a lap szerint. A kerület ezzel szemben azt állította, hogy Szamos bérleti díján emelni akartak, amit ő nem akart elfogadni. Ezután a szerződést 2015-ben felmondták a cukrásznak, végül bíróság elé került az ügy. 2020-ban az önkormányzat felfüggesztette az eljárást egy rövid időre, ám akkor a cukrász megvádolta a kerületet, hogy pénzt kérnek a megállapodásért cserébe. Az eljárás folytatódott, de már vesztegetés ügyében is indult nyomozás.

Végül a Kúria a kerület javára döntött, Szamosnak pedig 300 millió forintot kellett volna megfizetnie. 2024 őszén az önkormányzat két ajánlattal kereste meg Szamost (ezek lényege az volt, hogy az önkormányzat átvenné a céget és tovább működtetné), de azokat nem fogadta el.

A jogerős döntés után a kerület nem látott más lehetőséget, mint hogy birtokba veszi az ingatlanokat - közölte korábban Böröcz László kerületi fideszes polgármester.

Orbán Viktor péntek reggel: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda
A Kossuth rádióban kezdte munkanapját a miniszterelnök. Szólt a demográfiai helyzetről és az ebből fakadó családpolitikai filozófiáról, az Otthon Start program várható ingatlanpiaci hatásairól és az ellenzéki kritikákról is. Kijelentette, gondolkodtak azon, hogy a családi adóforradalommal megvárják-e a békét, de inkább megvalósítják, sőt ráindítanak most még két akciótervet. Kijelentette: az orosz-amerikai - körvonalazódó - csúcstalálkozó negatív következménye lehet, hogy "mellékszereplők leszünk a saját kontinensünkön", pozitív következménye viszont a béke. Az EU vezetőiben nem bízik, szerinte német és francia vezetésével azonnal orosz-európai csúcsra van szükség.
Meglepetés: így reagált a forint az inflációra

Az unalmas napok után tegnap volt némi mozgás a forint-euró árfolyamban: nem is annyira a kilengés mértéke miatt említésre méltó ez a fejlemény, hanem azért, mert a forinterősödéssel a július végén látott, sokhavi csúcsa közelébe szaladt el az árfolyam. A mai nap legfontosabb adata egyértelműen a júliusi infláció, amely a várakozásokat meghaladóan 4,3% lett. Az adat után kissé erősödött a forint az euróval szemben, visszatükrözve azt, hogy a vártnál tovább maradhat szigorú az MNB. Fontos, hogy ma érkezik még az államháztartás havi egyenlege, amely a hiánypálya miatt aggódó befektetőket bizonytalaníthatja el.

Óriási átszervezés az első magyarországi akkugyárban: többszáz dolgozót érint, mi lesz az üzemmel?

Az SK csoport több száz dolgozót helyez át első komáromi akkumulátorgyárából a második, szintén Komáromban található üzemébe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Israel's security cabinet approves plan to take control of Gaza City

The escalation faces opposition in Israel, including from hostage families, while there is also concern that more Palestinian civilians will be killed.

