2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Nyitókép: Facebook/Böröcz László

Jöttek a végrehajtók, néhány órával később meghalt a híres magyar cukrászda tulajdonosa

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Másfél évtizedes jogi vita után lezárult a pereskedés a Budavári Önkormányzat és a Ruszwurm Cukrászda között. A kerület fideszes polgármestere, Böröcz László tájékoztatása szerint az önkormányzat szerda reggel birtokba vette az ingatlanokat, ezzel a történelmi cukrászda ideiglenesen bezárta kapuit.

A cukrászda körüli konfliktus 2011-ben kezdődött, amikor az önkormányzat megemelte a bérleti díjakat. Az önkormányzat álláspontja szerint a cukrászda jóval a piaci ár alatt fizetett, a bírósági eljárás pedig a kerületnek adott igazat.

A Kúria jogerős döntése alapján a Ruszwurm Kft.-nek több mint 300 millió forint tartozást kellett volna megfizetnie, és el kellett volna hagynia az ingatlanokat. Mivel ez nem történt meg, az önkormányzat végrehajtást indított.

A polgármester elmondta, hogy a Ruszwurm Kft. nem fogadta el az önkormányzat ajánlatát, amely szerint a kerület átveszi a céget, és tovább működteti a cukrászdát. A dolgozókat is áthidaló megoldással próbálták segíteni, de ez a lehetőség sem valósult meg.

A nepszava.hu értesülései szerint Szamos Miklós, a cukrászda 78 éves tulajdonosa a végrehajtás napján, szerdán elhunyt.

A Blikk információi szerint

a férfi szívinfarktust kapott,

és a kórházban már nem tudták megmenteni az életét.

A tulajdonos korábban úgy vélte, hogy az ügy mögött nem csupán egy bérleti vita húzódik, hanem valakik rá akarják tenni a kezüket a cukrászdára.

Böröcz László polgármester ígérete szerint a cukrászda a bezárás ellenére nem tűnik el végleg. Az önkormányzat még ősszel pályázatot ír ki az üzemeltetésre, hogy minőségi cukrászda nyílhasson a helyén.

Fotónk illusztráció.

