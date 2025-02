Kiderült, milyen árstopot vezetne be Nagy Márton

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfői Facebook-bejegyzésében írt arról, hogy újra árstopok jöhetnek Magyarországon, mint fogalmazott, a családok érdekében vezetnék be az intézkedést. Az azonban nem volt bizonyos, hogy milyen ágazatban vetné be a kormány ezt az egyébként sokak által vitatott intézkedést.

Az atv.hu megkeresésére a Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, hogy a kormány figyelemmel kíséri az árak alakulását, és "szükség esetén minden rendelkezésre álló eszközzel azonnal beavatkozik annak érdekében, hogy az élelmiszerárakat kontroll alatt tartsa". A tárca közleményében hozzátették, hogy a kormány célja, hogy a reálbérek növekedése folytatódjon, és a háztartások vásárlóerejének erősödésével a családok anyagi helyzete folyamatosan javuljon, így lehetőségük legyen többet költeni.

Ennek érdekében működteti a kormány 2023. július 1-je óta működteti az online árfigyelő rendszert és

annak kiterjesztését vizsgálja olyan termékkörökre, mint például a halak, kávé, tea, rizs, további tejtermékek (pl. tejszín), marhahús, zsemle és kakaópor;

a jövőben megfigyelt termékek köre 100 elemre bővülhet”.

Áfacsökkentés nem várható az ágazatban – Nagy Márton tárcavezető már korábban többször kijelentette, hogy nem hisz ebben az intézkedésben, mert a hatását a kereskedelem "azonnal lenyelné".

Korábban a Gazdasági Versenyhivatal pedig azt egyes érdekképviseleteket figyelmeztetett, mert úgy látja, több élelmiszerpiaci érdekképviseleti szervezet esetében is általános gyakorlattá vált, hogy olyan tartalmú közleményeket adnak ki, melyek szerint némely termékek árának emelése szükséges.

Számos külföldi országban is küzdenek az "elszálló" élelmiszer-árakkal, ezért több bojkottot is szerveztek élelmiszer-kereskedelmi láncok ellen. Horvátországban pedig még árstopot is bevezettek.