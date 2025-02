Nagy Márton: lehet, hogy újra lesznek árstopok Magyarországon

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán azt írta, hogy a kabinet újra az árszabályozás eszközéhet nyúlna, miután megint emelkedik az infláció Magyarországon -számolt be a Portfolio.

Úgy tűnik, hogy újabb beavatkozásra készül a kormány. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter friss Facebook-bejegyzésében írt arról, hogy újra árstopok jöhetnek Magyarországon.

Ha kell, a családok érdekében azonnal beavatkozunk - írta a miniszter.

Magyarországon az elmúlt években számos árstop volt érvényben. A kormányzat egy ideig az üzemanyagok árát maxinálta 480 forinton, majd néhány alapvető élelmiszerre vezetett be árkorlátozást. Az üzemanyagok esetében az árstop hatására számos alkalommal üzemanyaghiány lépett fel az országban, így ezt az intézkedést hirtelen kénytelen volt megszüntetni a kabinet.

Az élelmiszerek esetében pedig a boltok olyan termékek árát emelték jobban az árstopokon elszenvedett veszteség miatt, amelyek nem voltak árstoposak. Az árstopokat felváltotta a kötelező akciózás (később ez is megszűnt), illetve az árfigyelő rendszere, amiket a kormány sikeresnek ítélt meg.

Érdekes Nagy Márton bejelentésének az időzítése: holnap jelenik meg a januári inflációs adat, amiről (rész)információi bizonyára már lehetnek a kormánynak. A Portfolio által megkérdezett közgazdászok az infláció emelkedésére számítanak.

Nagy Márton nem először beszél az árszabályozásról. Január közepén már kiemelte, hogy "az élelmiszer- és az üzemanyag-inflációt a kormány nem tolerálja, a kormány be fog avatkozni, ha szükséges." A miniszter havonta találkozik a kereskedőkkel, és egyeztetni fognak a termelőkkel, feldolgozókkal, nagykereskedőkkel is. Nagy Márton akkor közölte a kereskedőkkel, hogy a kormány be fog avatkozni, ha szükséges.

A portál szerint, összességében nagyon úgy látszik, hogy a kabinet egyre eltökéltebb, és újra az árszabályozás eszközéhez nyúlna, ami minden bizonnyal azzal függ össze, hogy

a magyarországi infláció újra felfelé tart.

A Portfolio emlékeztet rá: a régióban nem kizárólag Magyarország próbálkozna az árstopppal. Horvátországban a múlt héten már életbe is lépett a kormány rendkívüli árintézkedésről szóló rendelete, amely hetven árucikkre határoz meg árstopot, valamint a szabálytalanul eljáró boltokat is súlyosabban bünteti. Horvátországban a magas infláció miatt léptek. A horvát vásárlók bojkottot is hirdettek a drágulás elleni tiltakozásként.