Jön az új lakossági napelemes pályázati kör, de más feltételekkel - íme, a részletek

Nagyon nehézkes a lakossági napelemes pályázatok lebonyolítása, illetve a beszámoló benyújtására szolgáló felület nem is működik, ami a projektek ellehetetlenülésével fenyeget - ilyen panaszok miatt kereste meg az Energiaügyi Minisztériumot a Portfolio, azt tudakolva, hogy a gond mennyi embert érint, mikorra várható a megoldása, illetve módosul-e felfelé az egész pályázat keretösszege, és ha igen, akkor előtte átdolgozzák-e a konstrukciót.

A válasz alapján azt írták: a helyreállítási pénzek lehívásához mindenképpen el kell érni az itthon számszerűen bevállalt célokat (34 920 darab projekt, ezek közül 11 600 darabnál komplex fejlesztést kell végrehajtani), ám a tárcánál is érzékelhetik, hogy a papíron nyertes projektek egy része különböző okok miatt kihullhat.

Az egyik ok lehet, hogy az eredetileg 100 százalékos támogatást ígérő pályázatnál a nagyon elhúzódott értékelés mellett elszálltak a megvalósítási költségek, amit végül a nyertes pályázóknak kell zsebből kifizetnie.

Egy másik része azért hullhat ki a nyertes pályázatoknak, mert a tavaly őszi költségvetési kifizetési stop, illetve az idén január elejéig nagyon nehézkesen igényelhető és csekély összeget elérő szállítói előlegkifizetés miatt a kivitelezők elbizonytalanodhattak, hogy vajon az elvégzett munkák után mikor juthatnak hozzá a pénzükhöz.

Ám nem csak emiatt kell lépnie a kormányzatnak: mivel van még szabad keret (csak 122 milliárd forintnyi a megítélt támogatás, miközben a fentiek alapján önmagában az EU felőli nettó finanszírozás indikatív kerete 185,9 milliárd forint), és el kell érni a projektek darabszámára tett vállalást, ezért

a lakossági felhívás első körére érkezett támogatható projekteken túl ennek érdekében szükséges új pályázati kört nyitni.

Még ez előtt döntés születik azonban a felhívás keretösszegének megfelelő mértékű módosításáról és a fajlagos költségek felülvizsgálatáról is.

A portál értékelése szerint az új kör a tavaszi hónapokban nyílhat meg, amikor már figyelembe tudja venni a tárca 2022-es NAV szja-bevallási adatok számait, hiszen a pályázat célzottságában ez az egyik alapvető elem, miszerint az országos átlagjövedelem alatti körnek szól(t) a kiírás.

Közölte még a minisztérium azt is, hogy

"előkészületben van az elszámolási rendszer radikális egyszerűsítése, ami érinti majd a beszámoló benyújtó felületét, ezért az átmenetileg nem működik."

A kivitelezőknek pedig azt üzenték, hogy a mielőbbi kifizetések érdekében addig is érdemes élniük az előleg igénylés lehetőségével.

A pályázatban egyébként

2024. harmadik negyedévéig 13 793 darab projektnek el kell készülnie,

majd rá egy évre ennek a darabszámnak 23 320-ra kell emelkednie, aztán

2026. második negyedéve végéig el kell érni a pályázatban eleve kijelölt 34 920 darab nyertes projektszámot. (Itt van a kikötés a komplex pályázati részre, vagyis legalább 11 600 projektben nemcsak fotovoltaikus rendszert kell telepíteni, hanem ezen kívül elektromos fűtési rendszert és tárolóegységet is, valamint a nyílászárókat is cserélni szükséges).

A 43 379 darab támogatási igényből (amelyek együttes volumene 153,3 milliárd forint volt) eddig 35 082-t nyilvánított nyertesnek az Irányító Hatóság, amelyekre csaknem 122 milliárd forintot támogatást ítélt meg (tehát bőven van még keret a nettó 185,9 milliárd forintos uniós támogatást tartalmazó indikatív keretből) és közülük 34 842 darab a hatályos szerződés, amelyekre 121 milliárd forintnyi a megítélt támogatás.

Ebből eddig mindössze 3626 projektben történt (előleg) kifizetés 6 milliárd forint volumenben (ez egyébként nagy megugrás az utóbbi hetekben, miután Gulyás Gergely egy januári Kormányinfón elismerte a "szánalmas" teljesítményt és megígérte, hogy behozzák a lemaradást).

Az Energiaügyi Minisztérium szombati levele vázolja, hogy ezt a felpörgött előlegkifizetési ütemet a továbbiakban is igyekeznek tartani a benyújtott igényekhez igazodva, és egyúttal biztatják is a kivitelezőket, hogy nyugodtan csinálják a munkákat és nyújtsák be a 40 százaléknyi előlegre az igénylést.

Nyitókép: Forrás: Pixabay.com