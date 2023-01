Meghökkentő szám érkezett a magyarországi napelemekről

Steiner Attila szerint Magyarország energiabiztonsága érdekében kell az energetikai rendszert fejleszteni. Az ukrajnai háború hatásai miatt egyre fontosabb a helyben megtermelt energia, a napelemek terjedése viszont olyan ütemű volt az elmúlt években, hogy túlterhelhetik az országos hálózatot.

Összteljesítményük elérte a 4 ezer megawattot, ami kétszeresen haladja meg a paksi atomerőműét.

Az államtitkár úgy véli, hogy a fejlesztések ütemében fokozatosan megszűnhet a betáplálási moratórium, de addig meg kell vizsgálni, hol indokolt a fejlesztés.

Azok kapcsolhatják a naperőműveiket a korábbi szabályok szerint az országos hálózathoz, akik október 31-ig bejelentették a csatlakozási igényüket. Az E.On beruházási csomagja például csaknem 800 megawatt napelemes kapacitás csatlakoztatását teszi majd lehetővé.

Steiner Attila közölte, hogy a kormány akkumulátortámogatási programmal is segíti a megújuló energiák befogadását.

Toldi Ottó, a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetője is nyilatkozott a megújuló energiákról az InfoRádió Aréna című műsorban. Kifejtette, időjárásfüggő a megújuló energia és időjárásfüggő az ellátásbiztonság is. Úgy vélte, pár új gáztüzelésű erőművet is építeni kell a megújulók hullámzó energiatermelésének kiegyensúlyozására.

