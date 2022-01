Melegítik a levegőt a Lánchídnál, hogy tudjanak dolgozni

Mint arról az Infostart is beszámolt decemberben, helyére került a két hídpillér közötti utolsó pályatábla, amivel befejeződött az elöregedett vasbetont váltó pályaszerkezet beépítése.

Most az időjárásnak megfelelő technológiákat alkalmazva haladnak a munkákkal, így az egyes hídelemeken zajló (bástyák, a kapuzat állványzata, lánccsatorna) feladatokkal. Fűtött sátrakban hegesztenek a felújítást végző szakemberek a téli hidegben, így biztosítják, hogy ilyenkor is megszakítás nélkül dolgozhassanak a Lánchíd munkaterületén. A beépítésre kerülő anyagokat is itt melegítik elő hőlégfúvókkal, és a híd felszíne alatt - OSB-lapokkal és ponyvákkal elzárt területen - szintén fűtött környezetben javítják a bent maradó szerkezetek hibáit.

A munkákat az időjárási körülmények (sötétedés, esetleges viharos szél stb.) igazítják - írta meg a magyarepitok.hu.

A projekt ütemezésekor az A-Híd Zrt. munkatársai a téli hónapokra időzítették azokat a munkákat, amelyeket a föld alatt, az időjárástól védve lehet végezni. A pesti oldalon például már a lánccsatornában dolgoznak és a lánckamrában is haladnak a korrózióvédelmi munkákkal. A budai lánccsatornában és a lánckamrában elkezdték az injektálást. Ez azt jelenti, hogy a szigetelés során a befecskendezett anyag megakadályozza, hogy víz szivárogjon a területre.

A portál összesítése szerint az új járda első részei már a helyükre kerültek. A híd medernyílásában összesen 100 járdapályatáblát építenek be. Felszerelték a híd alatti új vizsgálójárda egy részét is. Ez a hídmester munkája szempontjából fontos: ezen haladva tudja majd elvégezni az előírt vizsgálatokat.

Folytatódik a pesti és a budai hídfőben az új gyalogos-, valamint a gyalogos- kerékpáros-aluljáró építése,

Pesten a közúti aluljárónál és a bástyákon is elkezdték a mészkő javítását.

