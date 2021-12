Jövő héttel lehet időpontot foglalni az 5 és 11 év közötti gyerekek oltására - a nap hírei

Átlépte az egymilliót az oltási akcióban beadott vakcinák száma, ugyanakkor ismét 10 ezer felett van a napi új fertőzöttek száma, és 191 koronavírusos beteg halt meg. 7463 embert kezelnek kórházban, közülük 566-an vannak lélegeztetőgépen, az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 189 ezret. Az oltási akciót újabb egy héttel meghosszabbították, így december 12-én vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 és este 7 óra között.

Nem roppantak össze az egészségügyi dolgozók, jól állja a sarat a magyar egészségügy – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban elmondta: a kormány mindenkit meg fog keresni személyesen, akinek lejár a védettségi ideje. Megerősítette, hogy a következő másfél hónapban minden településen lesz oltási akciónap. A kormányfő a jogállamisági vitákkal összefüggésben beszélt arról is, hogy Magyarország teljesíteni fogja a szükséges feltételeket. Nem lesz törés a gazdasági pályában és a költségvetés továbbra is képes megelőlegezni az itthoni projektek forrásait. Beszélt arról is, hogy nem 21 ezer, hanem 33 ezer kkv-nak biztosítanak lehetőséget arra, hogy beléphessenek az egyetemes szolgáltatói árampiacra.

A szülők előreláthatólag december 8-tól tudnak majd időpontot foglalni az 5 és 11 év közötti gyerekeik oltására. Egyebek mellett ez derül ki abból a hvg.hu birtokába jutott körlevélből, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő küldött a házi gyerekorvosoknak. Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke az InfoRádiónak elmondta: a tervek szerint a gyerekeknek szánt Pfizer oltást majd az oltópontokon és a háziorvosi rendelőkben lehet kérni.

Nem alkotmányellenes az egészségügyi dolgozók védőoltásra kötelezése - mondta ki az Alkotmánybíróság. A kötelező oltásról szóló kormányrendeleteket több száz indítványban támadták az érintettek, ezeket az Alkotmányíróság elutasította. A testület értékelése szerint a támadott szabályozás az egészségügy működésének folyamatosságát, a betegellátás biztonságát, a betegek élethez és egészséghez való jogának érvényesülését szolgálja.

Emelkedik az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma, de még egyetlen mintában sem igazolták a vírus jelenlétét. A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt közölte, hogy november 22. és 28. között az országban 16.200-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A leginkább érintett a 15-34 éves korosztály.

20 százalékra nő a pedagógusok bérpótléka 2022-től. A Magyar Közlönyben megjelent az erről szóló rendelet. A kormány nem változtatott a pedagógusok bértábláján, a fizetésük továbbra is a 2014-es minimálbérhez van kötve. Az eddigi, 10 százalékos szakmai bérpótlék emelkedik 20 százalékra, a fizetésemelés 10 százalékos lesz. A két pedagógus szakszervezet elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány már határozott erről, miközben még tartanak a tárgyalások az Emberi Erőforrások Minisztériumával.

Tíz kategóriában vehették át a Prima Primissima Díjakat a magyar szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselői a Müpában közönség nélkül megtartott gálaesten. A Közönségdíjat Borbás Mária televíziós szerkesztő kapta. A díjazottak egyenként 15 millió forintot kapnak.

Karl Nehammer eddigi belügyminisztert választotta elnökévéaz Ausztriában kormányzó Osztrák Néppárt, és ő lesz az ország következő kancellárja is. A választásra azért volt szükség, mert lemondott és visszavonult a politikai életből a párt elnöke, Sebastian Kurz, és bejelentette lemondását Alexander Schallenberg kancellár is.

Varsó arról tárgyal, hogy magyar és cseh katonák is támogatást nyújtanának a lengyel-fehérorosz határon fennálló válságban - közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter. A tárcavezető annak kapcsán nyilatkozott, hogy a határszakaszon már megkezdődött a brit és az észt század missziója. Jelenleg tárgyalások folynak a lengyel határ védelmében részt vevő további katonák támogatásáról.