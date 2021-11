Kövér László: 2022-ben negyedszer is győzni fogunk

A politikus, aki a Fidesz országos választmányának elnöke is egyben, hangsúlyozta: az utóbbi évtizedben "a globalizmus erői és hazai helytartói háromszor vonultak fel ellenünk, de mi az eszünkre és szívünkre egyaránt hallgatva háromszor győztük le őket", demokratikus és békés módon. Az utóbbi évtizedben háromszor segítettük győzelemre Magyarországot, háromszor kaptunk ehhez erőt a Jóistentől és bizalmat a nemzetünktől - mondta.

Felidézte: 2011-ben arról beszéltek a kongresszuson, hogy visszarántották az országot a szakadék széléről, és már túl voltak az első külső támadásokon is, amelyekkel "megpróbáltak bennünket a magunk választotta útról letéríteni". 2013-ban úgy fogalmaztak, hogy sorsdöntő választás előtt állnak, az volt a kérdés, hogy sikerül-e az áttörés. 2015-ben lezárták a posztkommunizmus korszakát. 2017-ben azt mondták, az előttük álló választás ismét sorsdöntő lesz, csak másként, és feltették a kérdést, hogy mi a választás tétje.

Közölte, a válasz az volt: a választás tétje, hogy "mi magyarok megvédjük, ami a miénk, amiért megküzdöttünk, amiért megszenvedtünk, amiért megdolgoztunk". A rendbe szedett pénzügyeket és a munkán alapuló gazdaságot, a teljes foglalkoztatottság esélyét, a tartósan növekvő jövedelmeket és az ezek által adott lehetőséget a gyarapodásra és a felemelkedésre.

Meg kell védeni a népesedési folyamatokat, a családtámogatási rendszert, a közteherviselés új rendszerét, amellyel "bevontuk a közteher finanszírozásába azokat, akik sokáig korlát nélkül szivattyúzták ki azt az extraprofitot" - mondta.

Hozzátette, meg kell védeni a nemzet határokon átívelő újraegyesítésének lehetőségét, "kultúránkat, hitünket, nyelvünket, önazonosságunkat", Magyarország szuverenitását, önrendelkezését, nemzeti jellegét, azt, hogy Magyarország magyar országként maradhasson fenn.

Meg kell védeni Európát, Európa határait, Európa görög bölcseleten, római jogon és keresztény etikán felépülő civilizációját, Európa jövőjét, a közös kulturális örökséget, Európa szabadságát, önrendelkezési lehetőségét és demokratikus rendjét - sorolta.

Kövér László megjegyezte: már négy éve is úgy látták, hogy a magyar választások európai jelentőségűek lesznek. Kövér László, az Országgyűlés fideszes elnöke beszédet mond a Fidesz 29. tisztújító kongresszusán Budapesten, a Hungexpón 2021. november 14-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Közölte: bíztak abban, hogy egyszer eljön a választás, amelyen "még mi is ott leszünk, és mégsem lesz már sorsdöntő", mert a legalapvetőbb kérdésekben minden legitim politikai szereplő a jó oldalon fog állni. De ez biztosan nem a 2022-es választás lesz, és ez egy soha véget nem érő küldetés, mindig meg kell nyerni a következő küzdelmet ahhoz, hogy folytathassák a harcot - emelte ki.

Arról is beszélt: a történelem a fideszeseket megtanította arra, hogy a világot és benne a maguk helyét és feladatát mindig "csak az eszünkkel és szívünkkel együttesen figyelve ismerhetjük meg". A nyolcvanas években a kommunisták nem akarták, hogy "mi, akkori magyar fiatalok" a pártállami kereteken kívül bármilyen módon megszerveződjünk. A kilencvenes évek elején "a liberálisok janicsárokká akartak nevelni bennünket", de ők 1998 és 2002 között első alkalommal bebizonyították, hogy a haza javát nemcsak akarják, hanem tenni is tudnak érte. 2002 után "a posztkommunisták politikai értelemben fel akartak őrölni bennünket", megpróbáltak bennünket kiiktatni a demokratikus küzdelem legitim szereplői közül. De ők együtt maradtak, és 2010-ben erősebbek lettek, mint korábban bármikor - jelentette ki.

Kövér László kitért rá: hibrid háború folyik az EU keleti határvidékén, amelynek közvetlen elszenvedői Lengyelország, Lettország és Litvánia. Ezeket az országokat "menekültáradatnak álcázott állami agresszióval akarnak szuverenitásuk feladására kényszeríteni". Úgy fogalmazott: "Szívünk és eszünk szerint is szolidárisak vagyunk és leszünk velük most és a jövőben mindig."

Felvetette: de akkor mi folyik Magyarország déli határán 2015 óta, minek nevezzék azt "a politikai, jogi kommunikációs és immár pénzügyi eszközökkel is folytatott hadviselést", amelyet a Nyugat folytat Magyarország és Lengyelország ellen, azért, hogy bármi áron eltávolítsa a vezetésből ezeknek az országoknak demokratikusan választott legitim, csak éppen nekik nem tetsző kormányát?

Azt mondta, Kelet és Nyugat urai már megint "a mi közép-európai bőrünkre" folytatják "piszkos játszmájukat", amelyben nekünk megint "az egyelőre csak virtuális ágyútöltelék" szerepét szánják. Ha nem tudjuk Közép-Európát növekvő gazdasági erejének és lélekszámának megfelelő politikai tényezővé szervezni - tette hozzá -, akkor meg is érdemeljük, hogy a történelem megismétlődjön velünk.

A miniszterelnökre ezúttal is szelfik sora várt

Kocsis Máté: az lesz a legjobb, ha mi nyerjük a választásokat

Ismerve Gyurcsány Ferenc kormányzását, az ellenzék politikáját és "mindenre való alkalmatlanságát", az lesz a legjobb, ha a Fidesz-KDNP nyeri meg a jövő tavaszi választásokat - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Fidesz 29., tisztújító kongresszusán tartott beszédében vasárnap.

A frakcióvezető a Hungexpon tartott eseményen összegyűlt küldötteket és vendégeket azzal köszöntötte: "jó látni, hogy többen vagyunk, mint az ellenzék október 23-án."

Kocsis Máté beszámolt arról: az előző kongresszus óta eltelt időszakban a parlamenti képviselőcsoport maradéktalanul elvégezte valamennyi feladatát, mind a törvényalkotásban, a nemzetközi kapcsolatokban vagy a politikai kommunikációban. Közölte: 405 javaslatot fogadtak el, emellett 227 interpelláció, kérdés napirend előtti vagy utáni felszólalás hangzott el. Megjegyezte: ezek nem rossz számok ahhoz képest, hogy a nemzetközi liberális sajtó és a magyar ellenzék szerint a magyar parlament nem működött.

Hosszan beszélt az ellenzékről, amelynek tagjai szerinte "gondoskodtak az ország és valamennyiünk szórakoztatásáról", de a szégyenérzetről is, mert a járvány során, amikor összefogásra lett volna szükség, nem segítették a védekezést, hanem "kamuvideókat gyártottak, sértegették az egészségügyben dolgozókat, álhíreket terjesztettek, hamis képet festettek a magyar állapotokról a nemzetközi sajtóban, elbizonytalanították az embereket és hazug cikkeket jelentettek meg külföldön".

"Minket ilyen ellenzékkel, ilyen baloldallal vert meg a sors" - jelentette ki, hozzátéve, voltak azért vidám pillanatok is. Szerinte Jakab Péter, a Jobbik elnöke az elmúlt években "annyi élelmiszert hurcolt a parlamentbe, hogy egy vegyesboltot is nyithatna", és állítólag még füstgránátot is tart a pult alatt, sőt azt beszélik, hogy "ő viszi Gyurcsánynak a legjobb nyalókákat is". Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője beszédet mond a párt 29. tisztújító kongresszusán a Hungexpón 2021. november 14-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Megjegyezte azt is: érdemes még szót ejteni "a részmunkaidős főpolgármesterről", aki "most inkább eladja a Városházát, csak hogy ne kelljen bemennie dolgozni".

Úgy fogalmazott: a baloldalnak négyévente van egy különös rituáléja, hogy "azték áldozásszerűen", még a választások előtt megbuktatnak valakit. 2014-ben Bajnai Gordont, 2017-ben-2018-ban Botka Lászlót, most pedig a főpolgármestert. Karácsony Gergelyt "a magyarázkodás és a felelősséghárítás koronázatlan királyának" nevezte, hozzátéve, miután megbukott, kellett hozni egy "új messiást", akit a "tengerentúlról rendeltek".

Márki-Zay Péterre, az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjére utalva úgy értékelt: találtak egy olyan "derék baloldalit, aki egy megnyerő porszívóügynök magabiztosságával tudja magáról állítani, hogy jobboldali."

Ugyanakkor arra figyelmeztetett: aki baloldali kormánytöbbséget szervez, úgy beszél, mint egy baloldali, baloldali programot kíván végrehajtani, és úgy törölné el a rezsicsökkentést, mint egy baloldali, úgy mentegeti az illegális migránsokat, mint egy baloldali, és a szövetségesei is baloldaliak, az bizony baloldali.

Kocsis Máté hangsúlyozta: a baloldal 15 év alatt eljutott Gyurcsány Ferenctől Gyurcsány Ferencig. A DK a legerősebb baloldali párt, Gyurcsány Ferencnek van a legnagyobb pártja, a legnagyobb támogatottsága, a legnagyobb médiaháttere és közösségi médiaháttere, a legtöbb nemzetközi kapcsolata.

Úgy fogalmazott: ha az ellenzék nem akarna kormányra kerülni, akkor a helyzet nevetséges lenne, de így inkább siralmas.

"Egybevetve mindent, ismerve Gyurcsány Ferenc kormányzását, ismerve a politikájukat, ismerve a mindenre való alkalmatlanságukat, összességében mindent mérlegre téve, az lesz a legjobb, ha mi nyerjük meg a jövő tavaszi választásokat" - zárta beszédét.

Nyitókép: Küldöttek szavaznak a Fidesz 29. tisztújító kongresszusán Budapesten, a Hungexpón 2021. november 14-én. MTI/Koszticsák Szilárd