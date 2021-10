Fontos lépést jelentettek be a Szputnyik vakcina hazai gyártásával kapcsolatban – a nap hírei

Nem kell visszafizetni a jövő májusi bevalláskor a február 15-éig visszatérített szja-t. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a sajtóban megjelent ellentmondásos információkra úgy reagált: minden gyermekes szülőnek, aki családi kedvezményre jogosult, visszajár a 2021-ben megszerzett jövedelemből levont adó, ekho, illetve katások esetében a 2021-es tételes adó negyede.

Az elmúlt 24 óra alatt 11 beteg halt meg a koronavírus-fertőzés szövődményeiben és 1141 új fertőzöttet találtak. 742 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 113-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 11 398-ra nőtt. A járvány kezdete óta már csaknem 832 ezer embernél igazolták a fertőzést, 30 341-en haltak meg a betegségben. A beoltottak száma eléri csaknem a 6 milliót, 948 ezren már a harmadik adagot is megkapták.

A lakosságot oltásra és maszkviselésre biztatja, a kormánytól a védettségi igazolvány kiterjedt használatának megkövetelését várja az orvosi kamara, a járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében. A szervezet közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy újra 100 fölött van a fertőzés miatt lélegeztetőgépen levők száma. Azt hangsúlyozzák, hogy néhány intézkedés együttes alkalmazásával elkerülhető lehet a tavalyi évhez hasonló lezárások ismételt bevezetése, az esetszámok és az elhalálozások drasztikus megugrása.

Magyarország még az idén megkapja a Szputnyik-vakcina gyártásához szükséges technológiát – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. Szijjártó Péter közölte: a vakcinát a jelenleg épülő Nemzeti Oltóanyaggyár állítja majd elő. A tárcavezető kiemelte: az orosz oltóanyagra világszerte nagy a kereslet, így Magyarországnak komoly gazdasági érdeke fűződik a gyártásához. Mihail Murasko arról tájékoztatta Szijjártó Pétert, hogy gyorsul az Egészségügyi Világszervezet eljárása a vakcina elismerésére. Az orosz kormány ugyanis szerdán írja alá azt a megállapodást a szervezettel, amely alapján lebonyolítják az eljárást.

Magyarország számára fontos, hogy részt vegyen Kína gazdasági fejlődésében, és hogy Kína is jelen legyen kereskedelmi partnerként és befektetőként Magyarországon és Közép-Európában – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a Kantonban rendezett Kínai Import-Export Vásár megnyitó ünnepségének résztvevőit köszöntette. Azt hangoztatta, hogy a kínai-magyar együttműködés egyre fontosabbá válik, tekintettel arra, hogy várhatóan a kínai lesz az egyik legkorábban magához térő, fellendülő gazdaság a világon.

Márki-Zay Pétert támogatják az ellenzéki előválasztáson a szocialisták, erről az MSZP elnöksége döntött. A Szocialista Párt - közleménye szerint - elismeri mindkét versenyben maradt miniszterelnök-jelölt politikai teljesítményét, de úgy ítéli meg, hogy a kormányváltásra azzal a miniszterelnök-jelölttel van nagyobb esély, aki képes az új többséget maga mellé állítani, és ez az MSZP szerint Márky-Zay Péter.

Csak az eddigi szabályozás pontosításának nevezte a legfőbb ügyészt érintő módosító javaslatot a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely baloldali álhírterjesztésnek nevezte azt az állítást, hogy bebetonoznák Polt Pétert azzal, hogy kétharmadhoz kötnék a leváltását. A miniszter szerint ez most is így van, mert a legfőbb ügyészt eddig is kétharmados többséggel választotta meg az Országgyűlés, és hogyha egy megbízatás kétharmados többséggel keletkezik, a megszüntetésére is csak így van lehetőség. Hozzátette: ez utóbbit tartalmazta a jelenlegi törvénymódosítás.

Valószínűleg terrortámadás volt az öt halálos áldozatot és két sebesültet követelő kongsbergi ámokfutás - közölte a norvég belbiztonsági hivatal A feltételezett tettes ismert volt a szolgálat előtt korábban is. A 37 éves, dán állampolgárságú gyanúsított, Espen Andersen Braathen, nem tett vallomást, de elismerte, hogy köze van a támadáshoz. A férfi egy-két éve áttért az iszlám hitre, ezért a hatóságok figyelték, tartani lehetett attól, hogy szélsőségessé válik. A történtek ellenére nem emelték meg a terrorfenyegetettség szintjét az országban.