Különleges helyzet állt elő Csehországban, két miniszterelnök van

Petr Pavel köztársasági elnök gratulált Andrej Babišnak, és méltatta, hogy a politikus a múlt héten nyilvánosan bejelentette: rendezni kívánja összeférhetetlenségi ügyét, ezért lemond a tulajdonában lévő vállalkozás irányításáról. Az államfő szerint a törvény által előírt 30 nap elegendő lehet arra, hogy az új kormányfő ezt az ügyet megnyugtatóan lezárja. Ugyanakkor hangsúlyozta: az új kabinet előtt számos nehéz, a nyilvánosság körében várhatóan népszerűtlen feladat áll. Petr Pavel szerint elengedhetetlen, hogy Csehország határozott maradjon az Európai Unióhoz és a NATO-hoz fűződő kapcsolataiban, és konstruktív javaslatokkal, szövetségeseket keresve járuljon hozzá a közös problémák megoldásához.

Andrej Babiš megköszönte a bizalmat, és azt ígérte: minden cseh állampolgár érdekéért fog dolgozni, nemcsak otthon, hanem a nemzetközi térben is. Célja, hogy a kormányprogram teljesítésével Csehország legyen a világon a legjobb hely, ahol élni érdemes.

Andrej Babiš számára nem ismeretlen a miniszterelnöki eskü: harmadszor tette le azt államfő előtt.

Először 2017-ben nevezte ki őt Miloš Zeman, ám akkori kormánya nem kapott bizalmat a parlamentben, ezért lemondott. Fél évvel később újra megbízást kapott Zemantól.

A jelenlegi helyzet különleges: Csehországnak két miniszterelnöke van. A kinevezett kormányfő, Andrej Babiš mellett továbbra is hivatalban van az ügyvezető miniszterelnök, Petr Fiala. akinek kormánya ezen a héten még ülésezik, és ha a hírek szerint valóban jövő hétfőn nevezik ki az új kabinetet – ahogyan azt az ANO alelnöke, Karel Havlíček feltételezi –, akkor ez lesz az ügyvezető kormány utolsó ülése.

A miniszterek listáját Andrej Babiš már átadta az államfőnek egy informális formában két héttel ezelőtt. Petr Pavel elnök azt mondta: a kinevezés időpontját akkor jelenti be, amikor megkapja a hivatalos névsort is. Karel Havlíček szerint a végleges összeállítás nem fog eltérni az előzetes listától.

Egyetlen nyitott kérdés maradt: a környezetvédelmi miniszteri posztra jelölt Filip Turek továbbra sem találkozott az elnökkel, mivel kórházban ápolják.

Pártja, az Autósok jelezte, nem keresnek helyettest számára. Petr Pavel viszont korábban többször is kétségeit fejezte ki Turek alkalmasságával kapcsolatban, mondván: a jelölt hozzáállása a joghoz és a szabályokhoz nincs összhangban a miniszteri tisztséggel.

A választások óta kilenc hét telt el, és ezalatt az ANO, az SPD és az Autósok együtt 108 mandátumos többséget alakított ki a 200 fős képviselőházban.