ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.78
usd:
329.98
bux:
108570.17
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Giorgia Meloni olasz kormányfõ (j) Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja katonai tiszteletadás meltett a római kormányfõi hivatal, a Chigi-palota udvarán 2025. december 9-én.
Nyitókép: MTI/AP/Gregorio Borgia

Megszólalt Volodimir Zelenszkij: a békekötésről és a választásokról nyilatkozott

Infostart / MTI

A diplomáciai egyeztetés "összes aspektusát érintettük" a Giorgia Melonival tartott találkozón - számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját közösségi oldalain az olasz miniszterelnökkel kedden Rómában folytatott megbeszéléséről.

A Meloni és Zelenszkij közötti találkozó másfél órán át tartott a Chigi-kormánypalotában.

A helyszínre tartva az ukrán elnök többek között az Il Messaggero római napilap újságírójának úgy nyilatkozott, hogy mindig készen áll a választásokra. Volodimir Zelenszkij ezzel az amerikai elnök, Donald Trump bírálatára reagált, aki korábban úgy vélte, hogy az ukrán elnök a békemegállapodás halogatásával az ukrajnai választásokat akarja távolabbi időpontra tolni.

Ezzel egy időben Volodimir Zelenszkij közösségi oldalain bejelentette, hogy Ukrajna és Európa javaslatai az Oroszországgal való békemegállapodásról készen állnak, és elküldik őket az Egyesült Államoknak.

A kormánypalotából való távozása után Zelenszkij ismét közösségi oldalain számolt be a Melonival tartott megbeszélésről. Köszönetét fejezte ki Olaszország állandó támogatásáért, és a Giorgia Melonival egyeztetett energetikai "csomagért", amelynek részletei egyelőre nem ismertek.

Közösségi oldalán számolt be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is az olasz kollegájával Antonio Tajanival folytatott megbeszélésről. Szibiha bejegyzése szerint "az orosz támadások után a harctéren és az energiaellátásban kialakult nehéz helyzetről" beszéltek.

Ukrajna kész egy energetikai tűzszünetre, ha Oroszország is beleegyezik

Kijev kész egy "energetikai tűzszünetre", ha ebbe Oroszország is beleegyezik - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden újságírók kérdéseire válaszolva.

Az ukrán vezető kijelentette, hogy az Egyesült Államok által támogatott béketerv részeként meg kívánja vitatni Ukrajna helyreállítását, és arra számít, hogy ezen a héten további találkozókra kerül sor európai és amerikai nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén.

Elmondta azt is, hogy Washington tudatta Kijevvel, hogy "életszerű" biztonsági garanciákat akar a háború sújtotta országnak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem fenyegetőzött a legfontosabb ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés (PURL) leállításával a béketárgyalások alatt.

Zelenszkij azt is hangoztatta, hogy készen áll választásokra, és felszólította az Egyesült Államokat és európai partnereit, hogy segítsenek fenntartani a biztonságot a voksolás idejére a háború körülményei között. Mint mondta, amennyiben a biztonságot garantálják, a választásokat a következő 60-90 nap folyamán meg tudnák tartani. Hozzátette, hogy felkéri az ukrán parlamentet, hogy készítse elő a szükséges szabályozást ahhoz, hogy a választásokat meg lehessen tartani hadiállapot idején.

Volodimir Zelenszkij, akit az Obsesztvennoje Novosztyi című orosz lap idézett, kijelentette, hogy az európai partnerekkel átdolgozott béketervet szerdán adják át az Egyesült Államoknak, nem pedig kedden, ahogy korábban ígérte.

"Ma és holnap a tanácsadóink szintjén dolgozunk. Úgy gondolom, holnap már átadjuk" - mondta Zelenszkij, aki szerint jelenleg három dokumentum is "kidolgozás alatt áll".

"Van egy 20 pontból álló keretdokumentum, amely folyamatosan változik. (...) A második dokumentum a biztonsági garanciákról, a harmadik pedig Ukrajna háború utáni helyreállításáról szól" - ismertette az ukrán elnök.

Zelenszkij újfent kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre.

Nyitókép: Giorgia Meloni olasz kormányfõ (j) Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja katonai tiszteletadás meltett a római kormányfõi hivatal, a Chigi-palota udvarán 2025. december 9-én.

Kezdőlap    Külföld    Megszólalt Volodimir Zelenszkij: a békekötésről és a választásokról nyilatkozott

ukrajna

béketárgyalás

giorgia meloni

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy éve bukott meg az Aszad-rezsim – nagy fordulat következett be

Szíria
Egy éve bukott meg az Aszad-rezsim – nagy fordulat következett be

Az elmúlt egy évben gyökeres külpolitikai irányváltás következett be, melynek értelmében az eddig a keleti blokkhoz tartozó Szíria tulajdonképpen a nyugati blokk részévé vált – mondta az InfoRádióban Sayfo Omar. A Migrációkutató Intézet kutatási vezetője ugyanakkor arra is kitért, hogy az olcsó orosz gabona és a technológiai függés miatt a Moszkvával való jó kapcsolat is fontos marad az új szíriai vezetés számára. Arról is beszélt, hogy az Aszad-rezsim leváltása után várható-e nagy hazatérési hullám a szíriai menekültek körében.
Megszólalt Volodimir Zelenszkij: a békekötésről és a választásokról nyilatkozott

Megszólalt Volodimir Zelenszkij: a békekötésről és a választásokról nyilatkozott

A diplomáciai egyeztetés "összes aspektusát érintettük" a Giorgia Melonival tartott találkozón - számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját közösségi oldalain az olasz miniszterelnökkel kedden Rómában folytatott megbeszéléséről.
 

Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?

Sürgős intézkedések kellenek az új ukrajnai fejlemények miatt

Szankció- és támadáskikerülés: fontos döntést jelentett be Szijjártó Péter

Nagyon ideges lett Vlagyimir Putyin sajtótitkára a német kancellár felvetésére

A pápánál járt Volodimir Zelenszkij

VIDEÓ
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kész, vége: betiltották a közösségi média használatát ebben az országban

Kész, vége: betiltották a közösségi média használatát ebben az országban

A világ országai közül elsőként Ausztráliában lépett hatályba a 16 év alattiakra vonatkozó tilalom a közösségi média használatában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magántraffipaxok lepik el a hazai utakat: egyre több vállalkozás száll be a sebességmérésbe

Magántraffipaxok lepik el a hazai utakat: egyre több vállalkozás száll be a sebességmérésbe

A kezdeményezés hatékonynak bizonyul, a járművezetők azonnal lassítanak a kamerák észlelését követően.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump criticises 'decaying' European countries and 'weak' leaders

Trump criticises 'decaying' European countries and 'weak' leaders

The UK praises Europe's "strength" after Trump says countries fail to control migration or take action to end the Ukraine war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 9. 21:32
Terrortámadások Oroszországban
2025. december 9. 21:17
Egy éve bukott meg az Aszad-rezsim – nagy fordulat Szíriában, az új elnök rácáfolt a várakozásokra
×
×
×
×