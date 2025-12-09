Megszólalt Volodimir Zelenszkij: a békekötésről és a választásokról nyilatkozott

A Meloni és Zelenszkij közötti találkozó másfél órán át tartott a Chigi-kormánypalotában.

A helyszínre tartva az ukrán elnök többek között az Il Messaggero római napilap újságírójának úgy nyilatkozott, hogy mindig készen áll a választásokra. Volodimir Zelenszkij ezzel az amerikai elnök, Donald Trump bírálatára reagált, aki korábban úgy vélte, hogy az ukrán elnök a békemegállapodás halogatásával az ukrajnai választásokat akarja távolabbi időpontra tolni.

Ezzel egy időben Volodimir Zelenszkij közösségi oldalain bejelentette, hogy Ukrajna és Európa javaslatai az Oroszországgal való békemegállapodásról készen állnak, és elküldik őket az Egyesült Államoknak.

A kormánypalotából való távozása után Zelenszkij ismét közösségi oldalain számolt be a Melonival tartott megbeszélésről. Köszönetét fejezte ki Olaszország állandó támogatásáért, és a Giorgia Melonival egyeztetett energetikai "csomagért", amelynek részletei egyelőre nem ismertek.

Közösségi oldalán számolt be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is az olasz kollegájával Antonio Tajanival folytatott megbeszélésről. Szibiha bejegyzése szerint "az orosz támadások után a harctéren és az energiaellátásban kialakult nehéz helyzetről" beszéltek.

Ukrajna kész egy energetikai tűzszünetre, ha Oroszország is beleegyezik

Kijev kész egy "energetikai tűzszünetre", ha ebbe Oroszország is beleegyezik - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden újságírók kérdéseire válaszolva.

Az ukrán vezető kijelentette, hogy az Egyesült Államok által támogatott béketerv részeként meg kívánja vitatni Ukrajna helyreállítását, és arra számít, hogy ezen a héten további találkozókra kerül sor európai és amerikai nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén.

Elmondta azt is, hogy Washington tudatta Kijevvel, hogy "életszerű" biztonsági garanciákat akar a háború sújtotta országnak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem fenyegetőzött a legfontosabb ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés (PURL) leállításával a béketárgyalások alatt.

Zelenszkij azt is hangoztatta, hogy készen áll választásokra, és felszólította az Egyesült Államokat és európai partnereit, hogy segítsenek fenntartani a biztonságot a voksolás idejére a háború körülményei között. Mint mondta, amennyiben a biztonságot garantálják, a választásokat a következő 60-90 nap folyamán meg tudnák tartani. Hozzátette, hogy felkéri az ukrán parlamentet, hogy készítse elő a szükséges szabályozást ahhoz, hogy a választásokat meg lehessen tartani hadiállapot idején.

Volodimir Zelenszkij, akit az Obsesztvennoje Novosztyi című orosz lap idézett, kijelentette, hogy az európai partnerekkel átdolgozott béketervet szerdán adják át az Egyesült Államoknak, nem pedig kedden, ahogy korábban ígérte.

"Ma és holnap a tanácsadóink szintjén dolgozunk. Úgy gondolom, holnap már átadjuk" - mondta Zelenszkij, aki szerint jelenleg három dokumentum is "kidolgozás alatt áll".

"Van egy 20 pontból álló keretdokumentum, amely folyamatosan változik. (...) A második dokumentum a biztonsági garanciákról, a harmadik pedig Ukrajna háború utáni helyreállításáról szól" - ismertette az ukrán elnök.

Zelenszkij újfent kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre.

Nyitókép: Giorgia Meloni olasz kormányfõ (j) Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja katonai tiszteletadás meltett a római kormányfõi hivatal, a Chigi-palota udvarán 2025. december 9-én.