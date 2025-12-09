ARÉNA - PODCASTOK
Egy autó füstölgő kipufogója egy havas úton.
Nyitókép: Getty Images/olando_o

Az üzemanyag az egyik oka annak, hogy az EU mégsem tiltja be az új belső égésű motorokat 2035-től

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Az Európai Bizottság egyelőre mégsem akarja betiltani az új belső égésű motorokat 2035-től. Ennek egyik oka a bioüzemanyagok elterjedése, miközben az elektromos autók használata sem vált még általánossá.

Az Európai Bizottság három éve döntött arról, hogy a 30-as évek közepére betiltja az új belső égésű motorral felszerelt autók forgalomba helyezését, de most változott az álláspont. 2035 után is lehet majd belső égésű motorral hajtott autókat forgalomba helyezni újként az Európai Unióban, miközben az első közelítés minden autóból származó szennyezőanyag-kibocsátást megtiltott volna az új autók esetében 2035-től – emelte ki Széchenyi Gábor, Az Autó című szaklap főszerkesztője az InfoRádióban.

Hozzátette: az elmúlt években ez kicsit puhult, többek között azért, mert például sokan a józan észre hallgatva felvetették a bioüzemanyag problémakörét.

„Ezeket ugye úgy állítjuk elő, ma még elég drágán, de létező módon, hogy nem bocsátunk ki többletszennyezést a légkörbe, tehát annyit vonunk ki, amennyit aztán az autó visszapufog. A biobenzin vagy mesterséges benzin, mesterséges dízel óriási előnye, hogy a ma gyártott és ma futó autókban is elégethető, nem kell átalakítani a kocsikat ahhoz, hogy egy 20 éves, 15 éves benzines vagy dízelautó ezekkel az üzemanyagokkal közlekedjen. Márpedig, ha az uniónak az a célja, hogy tisztább legyen a környezet, csökkenjen a kibocsátás, csökkenjen a szennyezés, tisztábbak legyenek az autóink, akkor valami ilyesmi irányba kellene elindulni, hiszen az a fajta elektromos áttörés, amiben reménykedtünk, még nem jött el, és távolabbnak tűnik, mint 2035” – fogalmazott a szakújságíró.

Mindeközben 3500 alkalmazottat bocsátanak el a Ford kölni gyárából, de több európai autógyár is hasonló lépésekre készül. Széchenyi Gábor úgy látja, hogy ha nincs az a fajta kormányzati támogatás akár az adózásban, akár másban, ami sokáig megvolt az elektromos autók értékesítése mögött, annak ez lesz a következménye. Ugyanis

kormányzati támogatások nélkül nem kell annyi e-autó, egész egyszerűen azért, mert az elektromos autók nem olcsóbbodnak elég gyorsan.

Akkor pedig szerinte azt kockáztatjuk, hogy autós szempontból a társadalom kettészakad: lesz tíz-tizenöt-húsz százalék, szerencsés esetben harminc, aki meg tudja engedni magának, hogy villanyautót vegyen, hiszen van hol és miből töltenie, a maradék 50-60 százalék pedig továbbra is használja azokat az autókat, karbantartással életben tartja azokat, amik 10-15-20 éve már futnak az utakon. Vagyis lesz az autóparkban egy nagyarányú öreg rész és egy kisarányú tiszta villanyos rész – fogalmazott.

Ha ez alakulna ki, akkor is jó ötlet a szintetikus üzemanyag, mert egy 20 éves öreg autó is tisztábbá tehető, hiszen maga az üzemanyag előállítása olyan, hogy az autó nem bocsát ki többletszennyezést – mondta Széchenyi Gábor, Az Autó című szaklap főszerkesztője az InfoRádióban.

A bizonytalan piaci helyzet miatt az Európai Unió kinyilvánította, hogy a hibrid autók mellett továbbra is engedélyezni fogja a klasszikus belső égésű motoros technológiák használatát is.

