Futár egy kézbesítendő csomaggal.
Nyitókép: Pexels

Rózsaszín robotok grasszálnak Prága utcáin

Infostart

Egyelőre kiegészítő jelleggel számítanak a technológiára a futárok helyettesítésekor.

A Foodora svéd és norvég mintára megkezdte robotok bevonását a melegétel-kihordásba, Prága 8. kerületében a McDonald's kiszállításában 2 kilométeres körzetben 3 robot is munkába állt.

A projekt – mint a Pénzcentrum.hu portálon olvasható – a Starship Technologies-szal, a világ vezető autonóm szállítórobot-szolgáltatójával együttműködésben valósul meg.

A partnerségtől környezeti és közlekedésbiztonsági előnyöket is várnak. A robotok teljesen elektromosak, és a Starship Technologies adatai szerint európai működésük már több mint 700 tonna CO₂-kibocsátást takarított meg. Egy-egy kiszállítás mindössze annyi energiát fogyaszt, mint amennyit egy csésze tea vízének felforralása igényel.

A futárok munkáját sűrűn lakott, belvárosi részeken segíti, illetve helyettesíti a robot, ott ahol nehéz közlekedni.

Magyarország célba vételén is gondolkodnak már, kiegészítő jelleggel.

