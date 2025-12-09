Rózsaszín robotok grasszálnak Prága utcáin

A Foodora svéd és norvég mintára megkezdte robotok bevonását a melegétel-kihordásba, Prága 8. kerületében a McDonald's kiszállításában 2 kilométeres körzetben 3 robot is munkába állt.

A projekt – mint a Pénzcentrum.hu portálon olvasható – a Starship Technologies-szal, a világ vezető autonóm szállítórobot-szolgáltatójával együttműködésben valósul meg.

A partnerségtől környezeti és közlekedésbiztonsági előnyöket is várnak. A robotok teljesen elektromosak, és a Starship Technologies adatai szerint európai működésük már több mint 700 tonna CO₂-kibocsátást takarított meg. Egy-egy kiszállítás mindössze annyi energiát fogyaszt, mint amennyit egy csésze tea vízének felforralása igényel.

A futárok munkáját sűrűn lakott, belvárosi részeken segíti, illetve helyettesíti a robot, ott ahol nehéz közlekedni.

Magyarország célba vételén is gondolkodnak már, kiegészítő jelleggel.