ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.76
usd:
330.37
bux:
107884.53
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Google keresője egy okostelefon kijelzőjén megnyitva.
Nyitókép: Unslash

Érdemes mielőbb frissíteni a Google Chrome-ot

Infostart

A frissítéssel már androidos készülékeken is rögzíthetővé válnak a fontos lapok, és így nem vesznek el a többi között.

Az asztali után a mobilos Chrome böngészőben is megjelenik a lapok rögzítésének lehetősége – írja a 9to5Google híradása nyomán a hvg.hu.

Az újítással könnyebb lesz szem előtt tartani a számunkra fontos oldalakat. Az asztali Chrome-ban egy ideje már van erre lehetőség, így a kitűzött lapok mindig aktívak maradhatnak, kissé elkülönítve a többitől.

Ez az okos funkció most a mobiltelefonokra is megérkezik, annyi csavarral, hogy a Google csak az Android-rendszerű változatba építi be, az iPhone-osok egyelőre kimaradnak.

A rögzített lapok mindig a lista tetején lesznek láthatók. Ha a felhasználó szeretne ilyen módon rögzíteni egy lapot, csak hosszan meg kell érintenie, és a felugró menüből kiválasztania a Lap rögzítése lehetőséget. Ha ez megvan, a többi megnyitott oldal pörgetése közben is mindig látni fogja a rögzített lapot a menü felső részében. A funkció eléréséhez frissíteni kell az alkalmazást a Play Áruházból.

Kezdőlap    Tech    Érdemes mielőbb frissíteni a Google Chrome-ot

google

android

chrome

böngésző

frissítés

funkció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Törökországban: ez „komoly dolog”

Orbán Viktor Törökországban: ez „komoly dolog”

Törökország biztosítja és garantálja az orosz energiahordozók útvonalát Magyarországra – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Isztambulban. A magyar miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a két ország a jövőben összehangolja a béketeremtési erőfeszítéseit.
 

Fontos törökországi megállapodásokról tett bejelentést a 4iG

Olajat keresnek a törökök a Balaton közelében: a Mol és a Turkish Petroleum együtt kutat

VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.09. kedd, 18:00
Maruzsa Zoltán
a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ébresztőt trombitáltak Európa fülébe: be kell látni, hogy Amerika már soha nem lesz a régi

Ébresztőt trombitáltak Európa fülébe: be kell látni, hogy Amerika már soha nem lesz a régi

Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát nehéz lenne szeretni. Nem is kell. A politika nem szerelemről szól. De igazából még csak nem is érzésekről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot

Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot

A 0 százalékos THM az idei ünnepi szezonban is az egyik legkeresettebb finanszírozási forma a hazai webáruházakban. Sokan nincsenek tisztában a hátulütőkkel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thailand-Cambodia fighting spreads along border as death toll rises

Thailand-Cambodia fighting spreads along border as death toll rises

At least six people have been killed in the most serious confrontation between both sides since a ceasefire was brokered by US President Donald Trump in July.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 8. 20:53
Karácsony Gergely: a főváros tiszteleg a Nobel-díjas Krasznahorkai László előtt Nobel-díjas
2025. december 8. 20:27
Változás készül a Telekom hálózatában, sokakat érinthet
×
×
×
×