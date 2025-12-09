Érdemes mielőbb frissíteni a Google Chrome-ot

Az asztali után a mobilos Chrome böngészőben is megjelenik a lapok rögzítésének lehetősége – írja a 9to5Google híradása nyomán a hvg.hu.

Az újítással könnyebb lesz szem előtt tartani a számunkra fontos oldalakat. Az asztali Chrome-ban egy ideje már van erre lehetőség, így a kitűzött lapok mindig aktívak maradhatnak, kissé elkülönítve a többitől.

Ez az okos funkció most a mobiltelefonokra is megérkezik, annyi csavarral, hogy a Google csak az Android-rendszerű változatba építi be, az iPhone-osok egyelőre kimaradnak.

A rögzített lapok mindig a lista tetején lesznek láthatók. Ha a felhasználó szeretne ilyen módon rögzíteni egy lapot, csak hosszan meg kell érintenie, és a felugró menüből kiválasztania a Lap rögzítése lehetőséget. Ha ez megvan, a többi megnyitott oldal pörgetése közben is mindig látni fogja a rögzített lapot a menü felső részében. A funkció eléréséhez frissíteni kell az alkalmazást a Play Áruházból.