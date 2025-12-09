ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Hét EU tagállam is támogatja a befagyasztott orosz vagyonok Ukrajnában való felhasználását

Infostart

Az érintett államok vezetői szerint az orosz vagyon felhasználása „anyagilag a leghozzáférhetőbb” és „politikailag a legreálisabb”, mivel Ukrajnának gyors és sürgős segítségre van szüksége.

A Le Soir hétfői beszámolója szerint hét uniós tagállam vezetője levélben jelezte támogatását az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének, hogy az Európai Bizottság lefoglalja, majd Ukrajna finanszírozására fordítsa az európai pénzintézetekben tárolt, az uniós szankciók miatt befagyasztott orosz pénzeszközöket – írja az atv.hu.

Az EU területén körülbelül 210 milliárd euró értékű, orosz állami tulajdonban lévő befagyasztott vagyon található, ebből 183 milliárd eurót a brüsszeli központú Euroclear kezel. Ez az unióban lévő orosz devizatartalék 86 százaléka.

Az IMF számításai szerint a következő 2 év során 135 milliárd euróra lesz szüksége Ukrajnának az állami működés és a védekezés költségeinek fedezésére. A Bizottság szerdán azt javasolta, hogy a befagyasztott orosz vagyon egy 90 milliárd eurós úgynevezett jóvátételi hitel formájában szolgáljon forrásként Ukrajna gazdasági és katonai kiadásaira a következő két évben.

Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Svédország, Finnország és Írország vezetői hangsúlyozták, hogy az orosz vagyon felhasználása „anyagilag a leghozzáférhetőbb” és „politikailag a legreálisabb”, figyelembe véve Ukrajna költségvetési és katonai igényeinek jelenlegi volumenét és sürgősségét. Véleményük szerint az intézkedés erősíti Ukrajna jogát a kártérítéshez az orosz agresszió miatt elszenvedett veszteségekért.

Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője a hétfői brüsszeli sajtótájékoztatón, újságírói kérdésekre reagálva közölte, hogy „a megbeszélések a jövő heti Európai Tanács üléséig folytatódnak, ahol a cél a végső döntés meghozatala lesz”.

oroszország

eu

ukrajna

európai unió

támogatás

vagyon

tagállamok

befagyasztás

inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
