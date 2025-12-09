ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.68
usd:
330.05
bux:
108627.72
2025. december 9. kedd Natália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mentőstiszt a mentőautóban elsősegély-felszereléssel és hordággyal.
Nyitókép: Pexels

Tömeges rosszullét egy nagykanizsai iskolában, mentőhelikopter a helyszínen

Infostart / MTI

Köhögés és hányinger miatt 37 gyereket és két felnőttet kellett kórházba szállítani kedd kora délután a nagykanizsai Kőrösi-iskolából - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Győrfi Pál elmondta: a tömegesen előforduló tünetek miatt 14 mentőautót és egy mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre; 37 gyereket és két felnőttet vittek megfigyelésre kórházba.

A nagykanizsai kórházba 17 gyerek és a két felnőtt került, további húsz tanulót pedig a zalaegerszegi kórházba vittek, az utóbbi esetben a Volánbusztól kért autóbusszal, mentőautó kíséretében szállították a gyerekeket.

A szóvivő hozzátette, a kórházba került gyerekek és felnőttek tünetei később enyhültek.

Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta: a katasztrófavédelmi labor helyszíni mérései semmilyen mérgező anyag jelenlétét nem tudták kimutatni.

Az iskola teljes területét átvizsgálták és méréseket végeztek, továbbá az épületet átszellőztették, de egyéb beavatkozásra nem volt szükség.

Kezdőlap    Belföld    Tömeges rosszullét egy nagykanizsai iskolában, mentőhelikopter a helyszínen

iskola

nagykanizsa

rosszullét

tömeges

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szlávik János az Arénában: nem az oltáselleneseket kell meggyőznünk

Szlávik János az Arénában: nem az oltáselleneseket kell meggyőznünk
A most keringő Covid-variánsok már nem olyan veszélyesek, mint a korábbiak, leginkább csak az egyébként is súlyos egészségkárosodással élőkre jelent komoly veszélyt – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője.
Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Szakértő: három kulcs van Európa kezében az ukrajnai békefolyamatban

Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő szerint van egyfajta feszültség a békefeltételek kapcsán az Egyesült Államok és Ukrajna között, és az európai országok valamiféle támogatást, hátteret próbálnak adni Ukrajnának, hogy Ukrajna ellenálljon az amerikai nyomásnak, és a saját feltételei szerint tudjon haladni.
 

Min kapta rajta a szájolvasó Volodimir Zelenszkijt?

Sürgős intézkedések kellenek az új ukrajnai fejlemények miatt – levelet küldött Antonio Costa a tagállamok vezetőinek

Szankció- és támadáskikerülés: fontos döntést jelentett be Szijjártó Péter

Nagyon ideges lett Vlagyimir Putyin sajtótitkára a német kancellár felvetésére

A pápánál járt Volodimir Zelenszkij

VIDEÓ
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.09. kedd, 18:00
Maruzsa Zoltán
a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Az Egyesült Államok új védelmi stratégiája finoman szólva is kiakasztotta az európai NATO-tagállamokat. Az Európai Unió védelmi tanácsa elfogadta a fegyverkezésre hitelt nyújtó EDIP-programot. Volodimir Zelenszkij Olaszországban igyekszik támogatást szerezni, közben pedig azt is bejelentette, hogy ma reagálni fognak az amerikai béketervre, de pillanatnyilag megint úgy tűnik, hogy Donald Trump megunta a békecsinálást. Ez rosszabbkor aligha jöhetne: lassan teljesen orosz kézre kerül Pokrovszk és komoly csapatösszevonásokról jönnek hírek Zaporizzsjából. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló, hány magyar jár pórul saját otthonában: erre kevesen figyelnek, hamar megtörténik a baj

Sokkoló, hány magyar jár pórul saját otthonában: erre kevesen figyelnek, hamar megtörténik a baj

Az ünnepi időszakban kétszer annyi lakástűz történik, mint egy átlagos hónapban, derül ki az UNIQA Biztosító adataiból.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump criticises 'weak' European leaders over Ukraine and immigration

Trump criticises 'weak' European leaders over Ukraine and immigration

In his latest public criticism of Europe, the US president claims countries are "decaying".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 9. 16:10
Szlávik János az Arénában: nem az oltáselleneseket kell meggyőznünk
2025. december 9. 15:47
Szétverik az agresszív hiénák a budapesti taxis piacot, vagy csak túl sok a sofőr?
×
×
×
×