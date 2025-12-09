ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 9. kedd
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér. A megállapodásnak köszönhetően a magyar állam vételár arányosan 80 százalékos tulajdonrészt szerez a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ki nem találná, hová repültek a legtöbben Budapestről

Infostart

Megérkeztek az Eurostat friss adatai a 2024-es évre vonatkozóan.

2024-ben 8 százalékkal többen ültek repülőre az Európai Unióban, mint amennyien 2023-ban tették ezt. Így tavaly 1,1 milliárd légiutas volt – közölte az Eurostat.

A közleményben olvashatóak szerint minden EU-s országban nőttek az utasszámok, a listát hajszálnyival Magyarország vezeti.

19,2 százalékkal több utas fordult meg a magyarországi reptereken ugyanis 2024-ben, mint 2023-ban

– teszik hozzá.

Csehország alig lemaradva 18,9 százalékos növekedést mutatott fel, Észtország pedig 17,9 százalékosat. A légiutas-számok legkevésbé Svédországban nőttek, 1,3 százalékkal. Bulgáriában 3,8 százalékos volt a növekedés, és Franciaországban és Írországban is 4,6 százalékos növekedést regisztráltak.

Mindeközben a légi teherforgalom is jelentősen nőtt, EU-s szinten 2024-ben 8,7 százalékkal, szemben a 2023-as volumennel. Az EU-n kívülre történő szállítások 10,8 százalékos növekedése, illetve a belföldi légi szállítások 4,3 százalékos visszaesése vezetett ehhez az eredményhez. Az EU-n belüli légi teherforgalom volumene gyakorlatilag nem változott, 0,1 százalékkal nőtt – olvasható az Eurostat közleményében.

Magyarországon kétharmadával nőtt ennek volumene, ahogyan Csehországban is jelentős, 44 százalékos növekedést regisztráltak. Görögországban 37 százalékos növekedés történt. Egyedül Lengyelországban, és Lettországban regisztráltak csökkenést, 3,6, illetve 2,7 százalékosat – teszik hozzá.

Kitérnek arra is, hogy 2024-ben a párizsi Charles de Gaulle repülőtér fogadta a legtöbb utast, 70 milliónyit. Kevéssel maradt le tőle az amszterdami Schipol reptér, 67 millió utassal, a dobogó harmadik helyére pedig a madridi Barajas repülőtér került fel, 66 millió utassal.

A budapesti Liszt Ferenc repülőtérről 2024-ben a legtöbben Isztambulba repültek, ezt követi London, és Frankfurt a toplistán. A repülőtér utasforgalmának 64 százalékát EU-n belüli utazások adták, míg 36 százalék EU-n kívüli utazásokból származott – olvasható a közleményben.

Helyezés Úticél Utasok száma Járatok száma
1 Isztambul 257 448 1 606
2 London 250 620 1 460
3 Frankfurt 247 875 1 595
4 Barcelona 242 441 1 229
5 Tel Aviv 231 846 1 408

magyarország

eurostat

légiforgalom

