Sürgős intézkedések kellenek az új ukrajnai fejlemények miatt – levelet küldött Antonio Costa a tagállamok vezetőinek

Mint az ET elnöke írta, továbbra is zajlanak a diplomáciai erőfeszítések egy igazságos és tartós béke eléréséért, ebben pedig fontos szerepe van annak, hogy az EU miként tudja erősíteni Ukrajna tárgyalási pozícióját és növelni az Oroszországra gyakorolt nyomást.

A tanácskozáson ugyancsak kiemelt téma lesz az Európai Unió 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keretének előkészítése. Costa hangsúlyozta, hogy a 2026 végéig való megállapodás kulcsfontosságú ahhoz, hogy 2028-tól időben indulhassanak az új uniós programok.

Az EU-bővítést Costa „az EU legfontosabb geopolitikai befektetésének” nevezte, és hangsúlyozta, hogy

több tagjelölt ország jelentős előrelépést ért el, és közülük néhány a belátható időn belül teljesítheti a csatlakozás feltételeit.

Az Európai Tanács elnöke továbbá a globális gazdasági helyzet kihívásaira, valamint az EU versenyképességének erősítésére is felhívta a figyelmet. Levele szerint elengedhetetlen, hogy az unió olyan stratégiákat dolgozzon ki, amelyekkel meg tudja védeni magát a külső gazdasági és politikai nyomástól, és biztosíthatja a stratégiai autonómiát.

Costa a Közel-Kelet helyzetéről is említést tett, azt írva, hogy az EU-nak szerepet kell vállalnia a gázai tűzszünet teljes végrehajtásában és a kétállami megoldást célzó politikai folyamat fenntartásában.

A decemberi csúcson a tagállami vezetők értékelik a korábbi döntések végrehajtását a védelem, biztonság és migráció területén is. Costa szerint Oroszország és Fehéroroszország fokozódó hibrid tevékenysége sürgeti Európa védelmi felkészültségének felgyorsítását.

A tanácskozás december 18-án reggel kezdődik, az Európai Parlament elnökével folytatott hagyományos eszmecserével. Ezt követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szól majd a vezetőkhöz.