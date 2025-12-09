ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 9. kedd Natália
Closeup of a caucasian adult person pressing on ATM machine keypad number to withdraw cash money.
Nyitókép: PKpix/Getty Images

Bankolni indult a Netrisk.hu

Infostart / MTI

Belép a banki termékek piacára az online biztosításközvetítő Netrisk.hu, az oldalon a személyi kölcsönöket és Otthon Start konstrukciókat már össze lehet hasonlítani, és hamarosan elindul a jelzáloghitel- és a bankszámla-összehasonlító kalkulátor is - mondta a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a társaság keddi budapesti sajtóbeszélgetésén.

Besnyő Márton ismertette: a tervek szerint jövőre nyitnak a kisvállalati szegmensben, később pedig a nyugdíjbiztosítási piacon is szeretnének megjelenni a termékek összehasonlítását lehetővé tevő oldallal.

Az első tapasztalatok szerint az Otthon Start termékek iránt nagyon erős az érdeklődés - tette hozzá.

A személyi hitelek és a támogatott jelzáloghitelek piaca is dinamikusan nő Magyarországon. A banki termékek online összehasonlítása ugyanakkor még mindig jóval kevésbé elterjedt, mint a biztosításoké, pedig a biztosítási piac egyértelműen mutatja, hogy a digitalizáció és az összehasonlíthatóság pénzügyi előnyt jelent a fogyasztóknak - fejtette ki az ügyvezető.

Elmondta: a Netrisk csoport hat országban van jelen, ezek közül csak a magyar piacon nem kínáltak eddig banki termékeket.

Komplex banki összehasonlítást végeznek; nemcsak a teljes hiteldíj-mutató (thm), hanem több minőségi szempont, egyebek mellett a banki szolgáltatások és a hitelfolyósítás gyorsaságának összehasonlításával is segítik a választást, mert nem mindig a legolcsóbb a legjobb döntés - fogalmazott.

Besnyő Márton elmondta: a céljuk, hogy a Netrisk.hu két éven belül a három legnagyobb szereplő között legyen az online hitelközvetítői piacon.

A Netrisk csoport hat országban - Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Litvániában, Magyarországon és Szlovákiában - működik, összesen 12 millió ügyfelet szolgál ki, ebből 2,5 milliót Magyarországon.

Az ügyvezető tájékoztatása szerint a Netrisk Magyarország Kft. mintegy 160 alkalmazottal és 1100 biztosításközvetítővel dolgozik. Nettó árbevétele 9,8 milliárd forint volt 2024-ben az előző évi 8,1 milliárd után, az idén 11 milliárd forintra számítanak. A társaság 2024-ben 3,7 milliárd, 2023-ban 3,2 milliárd forint nyereséget ért el.

Gazdaság    Bankolni indult a Netrisk.hu

