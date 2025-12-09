ARÉNA - PODCASTOK
MADRID, SPAIN - DECEMBER 07: Xabi Alonso, Head Coach of Real Madrid, looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and RC Celta de Vigo at Estadio Santiago Bernabeu on December 07, 2025 in Madrid, Spain.
Nyitókép: Angel Martinez/Getty Images

Szorul a hurok Xabi Alonso nyaka körül, még egy dobása lehet

Infostart

Sem a Real Madrid kerete, sem a klub vezetése nem elégedett az egykori válogatott vezetőedzői munkájával. Xabi Alonso súlyos ultimátumot kapott.

A Real Madrid labdarúgócsapata váratlan vereséget szenvedett hazai pályán a Celta Vigo elleni bajnokin. A fővárosiak ráadásul nemcsak 2-0-ra kaptak ki, hanem Fran Garcia és Álvaro Carreras is piros lapot kapott – emlékeztet a rangado.24.hu.

A felvételeken jól látszik, ahogy Xabi Alonso vezetőedző leszidja a játékosokat, akikkel a spanyol sajtó szerint megromlott a viszonya. Beszámolók szerint az öltöző egészen az edző ellen fordult, nem voltak vevők az elképzeléseire.

A játékoskeret mellett Florentino Pérez elnök és José Ángel Sánchez vezérigazgató sem akart igazodni a vezetőedzőhöz, ugyanis egy vasárnapi megbeszélést követően ultimátumot adtak neki: ha a Real Madrid szerdán nem győzi le a Manchester Cityt, akkor fel is út, le is út – írja a Marca.

A lehetséges utód kapcsán korábban több név is felmerült, így Zinedine Zidane-é és Jürgen Kloppé is.

