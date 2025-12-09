A Real Madrid labdarúgócsapata váratlan vereséget szenvedett hazai pályán a Celta Vigo elleni bajnokin. A fővárosiak ráadásul nemcsak 2-0-ra kaptak ki, hanem Fran Garcia és Álvaro Carreras is piros lapot kapott – emlékeztet a rangado.24.hu.

A felvételeken jól látszik, ahogy Xabi Alonso vezetőedző leszidja a játékosokat, akikkel a spanyol sajtó szerint megromlott a viszonya. Beszámolók szerint az öltöző egészen az edző ellen fordult, nem voltak vevők az elképzeléseire.

A játékoskeret mellett Florentino Pérez elnök és José Ángel Sánchez vezérigazgató sem akart igazodni a vezetőedzőhöz, ugyanis egy vasárnapi megbeszélést követően ultimátumot adtak neki: ha a Real Madrid szerdán nem győzi le a Manchester Cityt, akkor fel is út, le is út – írja a Marca.

A lehetséges utód kapcsán korábban több név is felmerült, így Zinedine Zidane-é és Jürgen Kloppé is.