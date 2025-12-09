A tájékoztatást abból az alkalomból adták ki, hogy kedden Moszkvában évértékelő és 2026 prioritásait meghatározó együttes ülést tartott a bizottság, Alekszandr Bortnyikov, a NAK elnöke, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója elnökletével.

"A biztonsági szervek összehangolt fellépésének köszönhetően az idei évben 374 terrorista jellegű bűncselekményt, köztük 273 terrortámadást sikerült megakadályozni" - áll a közleményben.

A tájékoztatás értelmében az orosz biztonsági erők 2025-ben 24 fegyverest "semlegesítettek", az őrizetbe vett "banditák és segítőik" száma pedig meghaladta a kétezret.

A közlemény szerint Bortnyikov kijelentette, hogy az idén jelentősen megnőtt az ukrán titkosszolgálatok és neonáci fegyveres csoportok terrorcselekményeinek száma, amelyek során elsősorban drónokat vetettek be közlekedési és energiaipari létesítmények ellen. A főbb fenyegetések között említette meg, hogy a nyugati titkosszolgálatok felügyelete alatt változnak a robbanószerkezetek és mérgek alkalmazásának módszerei és technikái, emellett pedig intenzívebbé vált a toborzási tevékenység mind az orosz állampolgárok, elsősorban a fiatalok, mind pedig a közép-ázsiai bevándorlók körében.

Az FSZB igazgatója azt mondta, hogy 2025-ben 29 illegális fegyverkereskedelmi csatornát zártak le, 113 illegális fegyverműhelyt számoltak fel, 87 fegyvercsempész csoportot lepleztek le. Az illegális forgalomból több mint kétszáz hordozható légvédelmi rakétakomplexumot, több mint 147 ezer lőszert és másfél ezer gyári és házi készítésű robbanószerkezetet vontak ki.

A pénzügyi felügyelet (Roszfinmonitoring) segítségével számos, az extremizmust támogató pénzügyi tranzakciót hiúsítottak meg és befagyasztották több mint öt és fél ezer terrorista tevékenységgel vádolt személy számláit, összesen 490 millió rubel (több mint kétmilliárd forint) értékben, valamint több mint 37 ezer terrorista tartalmú anyagot távolítottak el az internetről.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája kedden közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy a "kijevi kleptokratikus rezsim", valamint és befolyásos európai tisztviselők és üzletemberek újabb közpénzsikkasztási tervet készítettek elő.

A kémszervezet szerint ennek megfelelően a cseh lőszerkezdeményezés keretében a PHU LECHMAR lengyel közvetítő cég ötszörös áron szállítana tüzérségi lőszert az ukrán hadseregnek, egységenként ezer dollárért beszerezve azt Kelet-Európa és globális Dél országaiban, majd lengyel terméknek átcímkézve ötezer dollárért adná tovább az ukránoknak. Ezeket a beszerzéseket a Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Dánia, Norvégia és más nyugati országok fogják fedezni, beleértve a felelős tisztviselőknek járó "visszafizetéseket" is.

Az SZVR felhívta a figyelmet arra, hogy a PHU LECHMAR korábban gyanúba keveredett olyan műveletek miatt, amelyek során nyugati pénzügyi segélyeket, az ukrán biztonsági szerveknek szánt pénzeszközöket vitt ki külföldre. Az orosz hírszerzés tudni véli, hogy a cég szolgáltatásait többször igénybe vette Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője és "a Mindics-Zelenszkij korrupciós csoport más képviselőihez kapcsolódó személyek".