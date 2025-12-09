BL élőben: Szoboszlai és társai az Inter otthonában

KAJRAT ALMATY–OLYMPIAKOSZ PIREUSZ 0–1: A görögök és a mérkőzés egyetlen gólját Gelson Martins szerezte, a 73. percben.

BAYERN MÜNCHEN–SPORTING CP 3–1: A gól nélküli első félidő után a portugálok előnybe kerültek Joshua Kimmich öngóljával, de aztán a Bayern Gnabry vezérletével fordított, a csatáron kívül Karl és Tah szerzett még gólt. A második félidő közepén a bajorok négy perc alatt szereztek két gólt, majd a 77.-ben állították be a végeredményt.

FC INTERNAZIONALE–LIVERPOOL FC 0–0: Szoboszlai Dominik a jobb oldali középpályás helyén kezd, legalábbis a felállás szerint, mert merész arra gondolni, hogy Curtis Jones előtte játszik, Mohamed Szalah helyén. Joe Gomez a jobbhátvéd, Alexander Isak és Hugo Ekitiké is kezd. Kerkez Milos a kispadon.

UNION SAINT-GILLOISE–OLYMPIQUE MARSEILLE 1–0: A belgáké az este első gólja, Khalaili szerezte.

PSV–ATLÉTICO MADRID 1–0: „Liverpooli formában” kezdett a PSV, Till szerezte a gólt.

UNION SAINT-GILLOISE–OLYMPIQUE MARSEILLE 1–1: Nem potyognak a gólok, már lassan a félidők felénél járunk, hét meccsen három gól esett. Ebből Belgiumban kettő, kiegyenlített az OM, Paixao révén.

FC INTERNAZIONALE–LIVERPOOL FC 0–0: Andy Robertsont ápolni kellett, de játszik tovább.