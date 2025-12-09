ARÉNA - PODCASTOK
A 2025-ös Sportévkönyv példányai a könyv budapesti bemutatóján 2025. december 8-án.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Sportévkönyv 2025 – „A MOB 130-as rész igazán patinás”

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A Magyar Olimpiai Bizottság kiadásában megjelent az idei esztendő sportsikereit, felejthetetlen pillanatait felelevenítő Sport 2025 évkönyv. Amler Zoltán főszerkesztő, sportújságíró beszélt a kötetről az InfoRádióban.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kiadásában, a sportért felelős államtitkárság támogatásával, a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) Nagy Béla Programjának keretében megjelent az idei esztendő sportsikereit, felejthetetlen pillanatait felelevenítő Sport 2025 évkönyv.

A kötetet bemutató hétfői sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt, a MOB elnöke elmondta, hogy a könyv keretbe foglalja az idei, olimpia utáni esztendőt, amely a MOB szempontjából a téli EYOF-fal indult és a nyárival folytatódott. Kiemelte, hogy 1988 óta jelenik meg a Sportévkönyv, az idei különlegessége pedig az, hogy 30 oldalon emlékeznek meg benne a MOB 130 éves évfordulójáról.

Amler Zoltán főszerkesztő az InfoRádiónak nyilatkozva rámutatott: tekintettel arra, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság a 130. születésnapját ünnepli, ez a születésnap látványosan benne van a könyvben, 30 oldalon igyekszik feldolgozni 130 évet, ami nem könnyű feladat.

Az év eseményei közül ami a leginkább megérintette a sok nagyszerű történet közül, az Halász Bence világbajnoki érme volt, amivel kapcsolatban az interjút mindenki figyelmébe ajánlja, aki a kezébe veszi a könyvet, újságíróként volt sportágai, a vb-ezüstöt termő vízilabdada sztorija is figyelemreméltó szerinte, a „MOB 130-as” összefoglaló pedig megfogalmazása szerint igazán patinás lett.

A Magyar Olimpiai Bizottságon belül sokan dolgoztak azon, hogy a könyv időben, karácsony előtt kézbe kerülhessen, a munkatársak közül kiemelte Szalmás Péter képszerkesztőt, akinek 500 fotót kellett kiválogatnia és elhelyeznie az egymillió leütés között, alatt, fölött, mögött, előtt. Mellette Dobos Sándor szerkesztő segített neki a legtöbbet, rajtuk kívül pedig a két művészeti vezető, Keczenyi Zoltán és Kónyi Zoltán, akik olyan széppé tették, olyan köntösbe bújtatták, ami látható a könyvben.

A kiadvány struktúrája követi a hagyományokat; a MOB a szerkesztéshez szabad kezet adott, és nem csupán olimpiai szemüvegen keresztül néz a sportágakra, hanem a parasporttól kezdve a szabadidősporton és a nem olimpiai sportágakon át a csúcsok csúcsáig minden benne van az idei évről, összesen 512 oldalon, összesen 50 szerzőtől.

