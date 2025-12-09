ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik (j) és Mohamed Szalah, a Liverpool játékosai (b2) csapatuk edzésén Liverpoolban 2025. december 8-án. A Liverpool másnap az Internazionale ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Arne Slot Mohamed Szalahról: nem számítottam tőle ilyen reakcióra, vállalnia kell a következményeket

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az egyiptomi támadó hétvégi nyilatkozata nagy port kavart, és nem is maradt következmények nélkül. A Liverpool történetének harmadik legeredményesebb futballistája nem utazhatott el Szoboszlai Dominikékkal Milánóba, az Inter elleni BL-mérkőzésre.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Mohamed Szalah, a Liverpool egyiptomi labdarúgója a Leeds (3–3) elleni bajnoki mérkőzés után kifakadt, amiért a Mersey-parti klub legutóbbi három Premier League-meccsén nem került be a kezdőcsapatba. „Elképesztő, hogy sorozatban harmadszor történik meg ez velem. Rendkívül csalódott vagyok. Annyira sokat tettem ezért a klubért, főleg az előző idényben… Úgy érzem, a klub a busz alá lökött” – fogalmazott a Liverpool történetének harmadik legeredményesebb játékosa a hét végén.

A nyilatkozat olaj volt a tűzre, ami még inkább növelte a feszültségeket az angol bajnoki címvédő háza táján, ahol egyébként sem jó a hangulat az utóbbi hetek rosszabb eredményei miatt. Az egyiptomi támadó Arne Slot vezetőedzővel kapcsolatban azt mondta, korábban jó volt vele a kapcsolata, most viszont „semmilyen”. Nem tudja, miért alakult így a kettejük közötti viszony. „Úgy tűnik, valaki nem akar engem a klubban, ami számomra elfogadhatatlan” – jegyezte meg a BL-győztes futballista.

A történtek után Mohamed Szalah hétfőn még ugyan a csapattal edzett, aznap este azonban Arne Slot az Inter elleni idegenbeli BL-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón megerősítette azt a korábbi sajtóhírt, hogy

a támadó nem utazik a csapattársaival Milánóba, vagyis ma még a kispadon sem kap helyet, kimaradt a keretből.

A holland szakember az Index cikke szerint a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Mohamed Szalahnak természetesen joga van ahhoz, hogy bármit érezzen, de szerinte ahhoz már nincs joga, hogy ezt megossza a médiával. Arne Slot hozzátette: meglepte őt az egyiptomi játékos nyilatkozata, nem számított rá. A Liverpool vezetőedzője egyeztetett a vezetőséggel is, és úgy döntöttek, nem maradhat következmény nélkül a támadó kifakadása, ezért került ki a keretből.

Arne Slot szerint érthető, hogy egy játékos csalódott, ha nem kerül be a kezdőcsapatba, de nem ezt a reakciót várták Mohamed Szalahtól.

„Ez attól még nem jelenti azt, hogy ne lenne számára visszaút a csapatba, ott van előtte a lehetőség, de jelenleg az Internazionale elleni BL-meccsre koncentrálok.

Majd utána meglátjuk, mit tudunk kezdeni a helyzetével” – tette hozzá a szakember.

Arne Slot az újságírók kérdésre válaszolva elmondta: a Leeds elleni bajnoki meccs óta nem beszélt személyesen az egyiptomi támadóval, még annak ellenére sem, hogy Szalah ott volt a hétfő délelőtti tréningen. Mint mondta, ekkor már tudták, hogy Szalah nem utazik a csapattal Milánóba, így Arne Slot csak azokra a játékosokra koncentrált, akik pályára léphetnek ma este az Inter ellen. Arne Slottól megkérdezték azt is, hogy játszik-e még az egyiptomi a Liverpool színeiben, erre azt válaszolta, nem tudja, nem is érti, mire gondolt akkor, amikor úgy fogalmazott, „a busz alá lökték”. A holland tréner szerint nem zárult be minden ajtó Szalah előtt, de erről csak az Inter elleni találkozó után beszélnek.

Mohamed Szalah december 21-től az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemezetek Kupáján vesz részt, és erősen kérdésessé vált, hogy onnan visszatér-e a történtek a után a Liverpoolhoz. A szaúdi al-Hilal nem sokáig tétlenkedett, már be is jelentkezett érte. Az elmúlt években Szaúd-Arábiából folyamatosan ajánlatokkal bombázták a kétszeres angol bajnok támadót, aki eddig rendre nemet mondott, most viszont új helyzet állhat elő.

bajnokok ligája

liverpool fc

mohamed szalah

arne slot

