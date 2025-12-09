ARÉNA - PODCASTOK
Athén, 2018. július 17.Klaus Meine, a Scorpions német rockzenekar énekese az együttes athéni koncertjén 2018. július 16-án. (MTI/EPA/Szimela Pancarci)
Nyitókép: (MTI/EPA/Szimela Pancarci)

Visszajön a Scorpions!

Infostart / MTI

Jövő nyáron ismét fellép Magyarországon a Scorpions. Minden idők egyik legsikeresebb hard rock zenekara, amely idén ünnepelte alapítása 60. évfordulóját, 2026. június 20-án az MVM Dome-ban ad koncertet.

A német zenekar jövőre ismét turnéra indul, hogy megünnepelje sikerekkel teli hat évtizedét. A csapat számos alkalommal játszott már Magyarországon, legutóbb tavaly - közölte a Live Nation kedden az MTI-vel.

Az 1965-ben Rudolf Schenker gitáros által Hannoverben alapított Scorpions Németország és a kontinentális Európa egyik legsikeresebb rockcsapatává vált.

Több mint 100 millió albumot adtak el, több mint ötezer koncertjük volt, a világ szinte minden részét bejárták, felléptek többek között Rio de Janeiróban, Tokióban, Moszkvában, Washingtonban, Dubajban, Párizsban és Berlinben is. Amerikában számos kiemelkedő zenekar, köztük a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn, a System of A Down és a Queensryche dolgozott fel Scorpions-dalt az elmúlt években. A Rock You Like A Hurricane-t több mint 150 különböző változatban rögzítették.

1988-ban a Scorpions volt az első nyugati rockbanda, amely (öt telt házas) koncertet adott az akkori Szovjetunióban, Leningrádban. De úttörők voltak Kínában és Délkelet-Ázsiában is, rengeteg helyen léptek fel elsőként a nyugati zenekarok közül.

A csapat a nyolcvanas évekre lett világszerte ismert, befutott zenekar, a rendszerváltoztatásnak a Wind of Change című dallal állított emléket. Klaus Meine és Rudolf Schenker fellépett az Omega 1994-es népstadionbeli esős koncertjén: Kóbor és Meine együtt énekelte magyarul a Fekete pillangót, angolul a Wind of Change-et. Ezt viszonozta 2009-ben Budapesten a Sportarénában, majd Kassán a Scorpions-koncerten Kóbor János és Molnár György gitáros. A Scorpions 1995-ben angol nyelven, White Dove címmel feldolgozta a Gyöngyhajú lányt; a két együttes 2014 júniusában, a rendszerváltoztatás 25. évfordulóján, több tízezer ember előtt ismét együtt lépett fel a budapesti Hősök terén.

A zenekar jelenlegi felállásában Rudolf Schenker és Klaus Meine mellett Matthias Jabs gitározik, Pawel Maciwoda basszusgitáron játszik, Mikkey Dee dobol.

